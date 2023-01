Túrázás közben tűnt el a népszerű brit színész, Julian Sands

Még múlt hét pénteken tűnt el egy túrázó Dél-Kaliforniában, a San Gabriel-hegységben, a 3068 méteres Baldy-Bowl hegycsúcs közelében. Utóbb kiderült, hogy a férfi, akit a hatóságok keresnek, a 65 éves Julian Sands brit színész, aki – többek között – az Egy szoba kilátással, a Warlock, az Arachnophobia – Pókiszony, és a Las Vegas, végállomásban is szerepelt.

A hatóságok név szerint csak szerdán azonosították az eltűnt túrázót – tolmácsolta Nathan Campos szóvivő szavait a The Guradian. Ez alapján a szélsőséges téli időjárás nagyban megnehezíti a színész utáni kutatást, így a szárazföldi mentőalakulatokat kénytelenek voltak visszavonni, a keresést drónnal és helikopterrel is folytatták, amikor az időjárás engedte. A szóvivő továbbá kiemelte, hogy a környéken súlyos lavinaveszély van, illetve szavai szerint a környék most rendkívül veszélyes.

A hegyimentőket egyébként az utóbbi egy hónapban 14-szer is riasztották ilyen ügyben – ezt már a BBC írja, illetve hozzáteszik, hogy a hatóságok több figyelmeztetést is kiadtak, amelyekben arra kérték a túrázókat, hogy gondolják át többször is, hogy a rendkívüli időjárási körülmények miatt útnak indulnak-e.

Julian Sands mellett egyébként egy másik eltűnt túrázót is keresnek a helyszínen, ő hétfőn tűnt el a hegyek között.