Bánkövi Gyula erre az alkalomra írt művét, mely Nagy Gáspár Balassi-kardos költő Esztergomi apokrif című versére készült Agonia Balassiana címmel, a Törökbálinti Cantabile Kórus adta elő. Karnagyuk Vékey Mariann Balassi-érmes zeneművész. Az est folyamán közreműködött az Érdi Kamarazenekar, koncertmesterük Kerecsány Erika. A ceremónia részeként a szablyákat Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök és Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. igazgatója nyújtotta át. A herendi Balassi-kisplasztikát Simon Attila vezérigazgató adta át. A 2022. évi Balassi-kard borseregszemle győztese és ajándéka: Borbély Roland – Balassi Kard Kabar. A rendezvényen a Szent György Lovagrend állt díszőrséget.

A Balassi-emlékkard két kitüntetettje: Zalán Tibor és Peter V. Czipott Fotó: Teknős Miklós

Ki érdemel Balassi-emlékkardot?

Molnár Pált, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökét kérdeztük, miért Zalán Tibor költőre és Peter V. Czipott műfordítóra esett a választás. – Az utóbbi 27 évben nagyon jó döntési megoldás alakult ki – avatott be a metódusba Molnár Pál.

Javaslatot a költők tehetnek, döntést alapítványunk kuratóriuma hoz. Tehát mi azok közül választhatunk, akiket a poéták javasolnak, így szavatolt, hogy kifejezetten irodalmi szempontok érvényesüljenek.

Zalán Tibort az a poéta javasolta, aki a kardceremónián a laudációt mondta róla, jómagam ezt a lehető legmegfelelőbb kijelölésnek sejtem. A külföldi műfordító esetében más a helyzet. Már nincsenek olyan műfordítók, akik Balassi-verset fordítanának, noha a magyar irodalmat figyelik. Peter V. Czipottot több mint egy évtizede ismerem, tudom, hogy briliáns műfordító, és Balassi-versek átültetésén is fáradozott korábban. Őt kértem föl, és mintegy másfél évig együttműködtünk a Toll és szablya – The Pen and the Sword című, nemrég megjelent kétnyelvű kötet létrehozásában, amelyet szerkesztőként jegyzek. Az eltelt négyszáz évben kevesebb mint tíz Balassi-verset fordítottak le angolra, ebben a kötetben harmincnyolc Balassi-költemény olvasható angolul, azaz Balassi most betör az angolszász irodalmi világba – mondta büszkén Molnár Pál.

Balassi-kard után Kossuth-díj

Az elnök elmondta, hogy az eddigi díjátadókon a Balassi-kard kifejezetten boldoggá tette azokat a költőket és műfordítókat, akik átvehették, hiszen ezek az irodalmárok mérhető nyilvánosságot kapnak. Mint megjegyezte, számos magyar költő nem sokkal az után kapta meg a Kossuth-díjat, miután a Balassi-kardot átvehette, köztük Nagy Gáspár is, aki a pártállam idején személyes kockázatot vállalt igazmondó költészetével. Molnár Pál kiemelte, hogy az ausztrál Ross Gillett Balassi-rajongó lett a kard hatására. Hamarosan értékelést ír ausztrál folyóiratba Peter V. Czipott fordításkötetéről.