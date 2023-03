A színház jövője, a jövő színháza

– A magyar kulturális szféra legizgalmasabb projektje, ami megvalósulhatott. Mérhetetlenül büszke vagyok rá személyesen is. Az elvárásokat messze túlszárnyalta. Az elért rendkívüli eredmények Kis Domonkos Márk és csapatának elhivatottságát és kreativitását dicsérik – emelte ki köszöntőjében Vidnyánszky Attila. A Nemzeti Színház igazgatója beszédében arra is kitért, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben, elidegenedett világban az emberi lelkekért folyik a harc, és ebben a kulturális harcban a legnagyobb fegyver a Déryné Program.

A Toldi szünetszínházi változatát tekinthették meg a résztvevők a Győri Nemzeti Színház előadásában. Fotó: Fejes Bence

A szakmai együttműködésekben látják a megoldást

– A Déryné Program misszióját a kezdetek óta a szívügyemnek tekintem – emelte ki Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke. A települések közötti kulturális kapcsolatrendszer erősítésén munkálkodunk. Fontosnak tartom, hogy a kisebb falvakba is eljussanak a kulturális programok, ebben óriási szerepet vállalt a Déryné Program, amely az egész országot bejárja, ezzel óriási értéket közvetít –mondta. Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, aki a kezdetek óta több szálon is kötődik a programhoz hozzátette, hogy a program mindamellett, hogy beteljesítette küldetését, új perspektívákat is nyitott, úgy horizontálisan, mint vertikálisan, ez által még jobban ki tudott teljesedni. Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója az összefogást emelte ki. A konferencián elhangzott, hogy Magyarországon hozzávetőleg 4 millió ember szenved hiányt a magas kultúra terén, a Budapest és a vidék között feszülő kulturális szakadék felett hidat kell képezni. A jövő színháza, a színház jövője című pódiumbeszélgetés résztvevői mindannyian a kooperációban, a szakmai együttműködésekben látják a megoldást. A befelé fordulás és elszigeteltség helyett az egymást segítő, partneri viszonyok kialakítását szorgalmazzák –Hiszek abban, hogy pozitív hozzáállással, a lehetőségeket keresve, a partnerekkel egymást támogatva, egy irányba haladva kell küzdeni a kitűzött célokért. Az elért eredményeink a fantasztikus kollégáim munkáját dicsérik, azokét, akikkel az elmúlt három évben egymásra találtunk, közösen építkeztünk. Erre a csapatra vagyok a legbüszkébb, mert egy olyan egységet képviselünk, ami egyedülálló a szakmában – hangzott el Kis Domonkos Márktól.