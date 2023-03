Fókuszban a közösség ereje

A Közösség ereje című tematikus nappal folytatódik holnap az MMA 2022-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak seregszemléje, az Essentia Artis.

A délelőtti programokra főleg a kisebbeket várják: Zarándy Ákos zeneszerző minihangversennyel egybekötött interaktív előadással készül, amelynek keretében 15 tagú vonószenekar fogja megszólaltatni a D-dúr skála-fantázia című darabot, Mozart Kis éji zenéjének 1–2 tételét, és emellett A Mikrokozmosz nyomában címmel szervezett, a zene szeretetét népszerűsítő programjáról is mesél.



Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész négykezes zongorakoncerttel ismerteti meg a gyermekekkel a klasszikus zenét, és kiderül, mit üzennek a zeneszerzők. A zongoraművész megosztotta lapunkkal, hogy az ösztöndíjas időszaka alatt tűzte ki célul, hogy a ZeneVarázslat programon keresztül megszólítsa az ifjúságot, s megmutassa a klasszikus zene szépségeit. Az Essentia Artison kifejezetten a négykezes műfajra koncentrál, s kiemelte: ennek is van egy hangokon túlmutató üzenete, mégpedig az, hogy együtt muzsikáljunk, ebben a mai elmagányosodott világban ne csak egyedül üljön az ember és zenéljen, hanem ráeszméljünk arra is, hogy milyen csodálatos érzés az, hogyha együtt tudunk gondolkodni. Partnere ezúttal – ahogyan abból ízelítőt kapott a közönség az összművészeti seregszemle februári sajtótájékoztatóján – is középső lánya, Lili, aki jelenleg a Zeneakadémia hallgatója. Sőt, Várnagy Andrea bemutatja a Violin világa társasjátékot is, ami nem más, mint egy pedagógiai segédeszköz. A Violin világa segíti a gyerekeket a kottaírás és -olvasás elsajátításában, hiszen a zene szépségét és szeretetét játékos formában lehet a legjobban megismertetni és átadni a legifjabb korosztálynak.

A mi célunk az, hogy a képzőművészetet menővé tegyük

– mondta a Képező csapata, akik az Essentia Artis négy különböző tematikájú napjához négy foglalkozást álmodtak meg: a Tiszta forrásból naphoz főleg a néphagyományok, a népszokásokhoz kapcsolódnak – magyarázta lapunknak Bada Éva ügyvezető és Pénzes Boróka ügyvezető és művészeti vezető, majd hozzátették: „a következő a Kultúra és az innováció címet viseli, ahol azt szeretnénk bemutatni, hogy a képzőművészetre hogyan hatott az innováció, az Őrizni, használni, teremteni naphoz kapcsolódik a Trianon és a kommunizmus téma, amely foglalkozás keretében azt mutatjuk be, hogy a történelmi eseményeknek milyen lenyomata van a képzőművészetben. A negyedik tematika pedig a Közösség ereje, ahol a családok, illetve a különböző közösségek, mint például a művésztelepek jelentőségét szeretnénk hangsúlyozni.” Kiemelték, nagyon fontosnak tartják a gyermekek és a fiatalok művészeti nevelését: – Szerintünk nem lehet elég korán elkezdeni a csemeték művészeti nevelését, amit a saját gyermekeink útján szerzett tapasztalatokból tudjuk. A foglalkozásokra pedig csoportok, osztályok jelentkezését vártuk, így akár egy-egy tanórát támogatva, egy színes és élménydús programokon vehetnek részt a diákok.



Navratil Andrea Liszt Ferenc-díjas énekes a madarak segítségével szárnyra kel és elindul a népdalok útján, hogy a közönséggel minél több állatpajtást megénekeljen. A Déryné Társulat előadásában látható a legendás költőről, Petőfi Sándorról szóló darab, amelyet eddig hatszáz alkalommal játszottak világszerte.

A délutáni kerekasztal-beszélgetések Hamvas Béla március 23-i születésnapja jegyében telnek Jász Attila, Győrffy Ákos és Weiner Sennyey Tibor írókkal.

Összetartozás – Út a magányból a közösség és a hit felé címmel Dobszay-Meskó Ilona misezeneszerző, Weiner Sennyey Tibor filológus és Szabó Barna zeneszerző, Elmer István moderátorral olyan kérdésekre adnak választ, mint hogyan és miért születik opera Hamvas Béla Karnevál című írásából? Milyen jelentősége van a mise komponálásának ma? Mekkora szerepet játszik a magány oldásában a közösség? Milyen menedéket nyújthat számunkra a zene, az irodalom és a hit?



A napot Bagdy Emőke zárja, aki a Közösség szerepe az életünkben címmel tart előadást. A közösség létezési kulcsfogalom, megjelöli azt a társas közeget, amelyben az ösztönlétből az ember magaslatára, minőségi szintjére fejlődhetünk. Az előadásban kibontja azt a szerveződési utat, ami az együtt léttől, együttességtől a közösségig haladhat, mint közös célok, értékek, élmények, történések időben összeszövődő folyamata, a kötődés, összetartozás, szolidaritás kapcsolati hálózatában, szerepek szerint tagoló rendszerében a belső kapcsolati erőrendszer működésében.

A március 2.–április 2. között zajló Essentia Artis programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.





Részletes információ és regisztráció ITT található.

Borítókép: Essentia Artis kiállítás a Vigadóban (Fotó: Havran Zoltán)