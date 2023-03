A Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynökség, valamint a Hol vagy, Kajla? alkotóinak összefogásával indul az országos programsorozat, melynek részeként holnap YouTube-videók és mobiltelefonos alkalmazás ismerteti meg az alsó tagozatosokkal a reformkor vezető politikusait, művészeit, feltalálóit és közéleti személyiségeit. Az eseménysorozat megnyitóján Csák János kulturális és innovációs miniszter beszédében kiemelte: fontos, hogy a családoknak közös szellemi élményekben legyen részük, és a fiataloknak legyenek példaképeik.

Az országos programsorozat sajtótájékoztatóját csütörtökön tartották (Fotó: Bach Máté)

A reformkorhoz érdemes visszanyúlni

– A reformkor egy olyan időszak, amelyhez érdemes visszanyúlni, hiszen a magyar történelem legnagyobb korszakainak egyike volt – hangsúlyozta a miniszter. – A most induló projekt méltó a reformkor nagyjaihoz. A miniszter elmondta, hogy a kormány kiemelten kezeli a családpolitikát, és legfontosabb céljai között szerepel a gyermekek testi, lelki és szellemi egészségének megőrzése. Mint mondta, a kultúránkat a családban adjuk tovább a gyermekeinknek, ez a programsorozat pedig mindenkihez szól. A családoknak közös szellemi élményekben lesz részük, a fiataloknak pedig példaképeket állítunk– tette hozzá Csák János. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója arra emlékeztetett, hogy a kultúrafogyasztási szokások gyorsan változnak, a fiatalokat ezért egyre újabb eszközökkel kell megszólítani. –Főigazgatóként régi célom, hogy a hagyományos múzeumpedagógiai eszközökön túlmenően is kineveljük a következő látogatói nemzedéket – nyilatkozta Demeter Szilárd. – Ez nem csupán a gyermekeket jelenti, hanem a fiatal szülőket is. Másfelől gyakorló apaként szívfájdalmam, hogy a gyermekeinknek importált hőseik vannak. Meggyőződésem, hogy elegendő nagyságunk volt, aki teljesítményével, életútjával példaként állhat a következő nemzedékek előtt. Őket kell a XXI. század eszköztárával és formanyelvével megszerettetnünk – foglalta össze a főigazgató.

Petőfi Sanyi és Széchenyi Pisti mesél

Walton Tamás a program koncepciójáért felelős kreatív producer mutatta be a program részleteit. Felidézte, hogy a Magyarország nevezetességeinek megismertetését célzó Hol vagy, Kajla? című programmal már több mint egymillió gyereket értek el. Elmondta, hogy a programsorozatról minden információ fellelhető a Reformkornagyjai.hu weboldalon, ennek YouTube-csatornáján pedig a nemzeti hősökről szóló videók találhatók. – A hősökkel mobilalkalmazásban is találkozhatnak a gyerekek. A Kajla applikációhoz hasonlóan itt is az élvezetes és játékos tudásszerzés a cél, ebben először Petőfi Sanyi, Széchenyi Pisti, Brunszvik Rézi és Semmelweis Ignác lesz segítségükre – tette hozzá Walton Tamás. Beszélt arról is, hogy a reformkor és nemzeti hőseink tettei meghatározták Magyarország kultúráját és ideológiáját. Nemcsak tanulni érdemes róla, hanem inspirációt is meríthetnének belőle napjaink diákjai. – Elképesztően gazdag és sokszínű reformkorunk öröksége, ezzel nem szabad megvárni a felső tagozatos történelemórákat. A gyerekek ezzel a módszerrel szinte észre sem veszik, és olyan példaképeket kapnak, akiktől valódi értékeket sajátíthatnak el, akik sokat tettek azért, hogy másokat segítsenek, hogy egész nemzetük életét szebbé, jobbá tegyék. Akiknek értékei a mások javának keresése, tisztesség, becsület, önfeláldozás – mondta a kreatív producer.

A tartalmak összeállítását és történelmi hitelességét az ELTE Történettudományi Intézete, a Magyar Nemzeti Levéltár és számos történész, mások mellett Fónagy Zoltán, Katona Csaba, Csorba László és Hernády Zsolt segítette.

Borítókép: Csák János kulturális és innovációs miniszter (Fotó: Bach Máté)