Macska a forró bádogtetőn a Pesti Színházban

– Nagyon sok minden a pénzről szól ebben a darabban. S mára itt, Magyarországon is úrrá lett rajunk az a világ, amelyikben a pénzen kívül nem nagyon léteznek értékek. Adott egy nagyon gazdag ember, aki szegénysorból szerzett hirtelen hatalmas vagyont, ami most az örökösére vár. Ebből az alaphelyzetből azt hiszem, jóval többet értünk ma, mint akár másfél évtizeddel ezelőtt – mutat rá a rendező, Valló Péter. Tennessee Williams Macska a forró bádogtetőn című színdarabját 1955-ben mutatták be a Broadwayn, amiből három évvel később Liz Taylorral és Paul Newmannel a főszerepben készítettek nagy sikerű filmet.

Macska a forró bádogtetőn. Fotó: Pesti Színház

A Macska a forró bádogtetőn című drámát 1967-ben mutatták be először

A képmutatással teli hazug világ drámáját Magyarországon először 1967-ben mutatták be a Vígszínházban, Ruttkai Évával, Darvas Ivánnal és Páger Antallal. Ezúttal Barabás András új fordítását vitte színre Valló Péter rendező.

Mi a macska győzelme a forró bádogtetőn? – Bárcsak tudnám... Azt hiszem, csak addig marad rajta, amíg csak tud...

A történet szerint Maggie és Brick házassága szétesőben van. Maggie, a feleség igazi macskaként kapaszkodik a reménybe, és hisz abban, hogy minden helyrehozható és kiábrándult, alkoholista férjével még rendezheti kapcsolatát. Ahogyan Szilágyi Csenge, a darab főszereplője nyilatkozott a darabról: Maggie bármire képes a házasságáért: talpon marad a jég hátán is vagy a forró bádogtetőn.

Maggie, a macska az egyik legszerelmesebb nő, akit eddig el kellett játszanom. És pont ebben rejlik az ereje: ő soha nem adja fel. Soha. Pedig nem rendes ember, és nem is érti, miért csinálnak az emberek úgy a világban, mintha rendesek lennének, amikor senki nem az.

A Big Daddy szerepében Hegedűs D. Géza látható, aki az előadás kapcsán Ottlik Géza gondolatával magyarázza, hogy mi a szeretet:

„Az egyetlen valódi okunk a derűlátásra: a macska. Ezt a kis prémes ragadozót semmi más módon nem lehetett volna ezer és ezer éven át hozzánk szelídíteni, mint rendíthetetlen, ellenszolgáltatást nem váró, feltétel nélküli szeretettel.

A szépsége abszolút imádatával – a szabadsága, függetlensége teljes tiszteletével. Ha ez sikerült, az emberiség nem lehet egészen elveszve. Történetünket végigélve, a nézőink hazafelé ballagva – Ottlikkal s velem egyetértőleg – erre fognak gondolni” – teszi hozzá a színművész.

A Macska a forró bádogtetőn című előadást március 11-én, 12-én, 21-én és 31-én, április 12-én, 15-én és 30-án is láthatják a nézők a Pesti Színházban.

Borítókép: Jelenet a színdarabból (Fotó: Pesti Színház)