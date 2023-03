Magyar mondókát énekelt az Oscar-gálán Jamie Lee Curtis + képgaléria és videó

A legjobb női mellékszereplő kategória díját Jamie Lee Curtis kapta meg. Később a színésznő a backstage-ben elénekelt egy magyar mondókát, majd kijelentette:

Szeretem a magyar örökségemet.

Azonban erre nem reagált semmivel a közönség, beállt a néma csend – olvasható a Mandiner cikkében.

Beszéde végén arra kérte ironikusan a közönséget: „Please don't cancel me” („Kérem, ne töröljetek el”).

A magyar felmenőkkel rendelkező Jamie Lee Curtis 1958-ban született a hollywoodi sztárpáros Tony Curtis és Janet Leigh gyermekeként. Tony Curtis szülei zsidó származásúak voltak, apja a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ópályiból, édesanyja a ma Szlovákiában található Nagymihályból származott, onnan vándoroltak ki az Egyesült Államokba – tette hozzá a lap.

Felidézték, hogy

Jamie Lee Curtis két éve látogatott Mátészalkára, ősei nyomába eredve.

Édesapja, Tony Curtis is többször járt a városban. Személyes relikviáiból kiállítást rendeztek be Mátészalkán, emellett a színészlegendáról kávézót is elneveztek. Jamie Lee Curtis, aki Magyarországon forgatott akkor a Borderlands produkció egyik főszereplőjeként, látogatásakor ezeket a helyszíneket is felkereste, valamint látogatást tett a helyi zsinagógában.