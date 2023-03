Oscar-gála és egy kis hazai

Bár nem szeretem nemek szerinti bontásban értékelni a borokat, nem gondolom, hogy a szakmai tudás és rátermettség ennek lenne a függvénye, így önmagában az, hogy valaki nőként ér el valamit, legfeljebb annyiban érték, hogy nehezebb úton kell a mai napig végig menniük. Véleményem szerint Csetvei Kriszti, Bott Judit, Berecz Stephanie, Bárdos Saci vagy a Laposa testvérek sem azért büszkék a munkájukra, mert nőként értek el komoly eredményeket. Árvay Angelika vagy Szepsy Gabi és Kinga, Béres Melinda munkája ugyanúgy családi értelemben érték, mint ahogy ez számos férfi és fiúgyermek számára is egyértelmű. De ha már a horvát borokat Los Angelesben női borászok kínálták és mutatták be, ezt az alkalmat magam is megragadom néhány remek hazai borásznő egy-két borának a méltatására.

Viszont az Oscar-gála kapcsán eszembe jutott még valami. Nem más, mint az a bizonyos „mozielőtér”-illat. Amit ma már nem tudok nem azonosítani az új kishordós, almasavbontott chardonnay-k világával. Merthogy a mozielőtér ma már a világ számos csücskében a kissé erőszakosan tolakodó vajas pattogatott kukorica szagát jelenti, ami a 80-as évek bordivatját egyértelműen meghatározta. Kalifornia vagy éppen az ausztrál Hunter Valley, Dél-Afrika és a Stellenbosch, de számos kevésbé igényes európai termőhely nagynak tartott száraz fehérborai is kínálták ezt a karaktert. Félreértés ne essék, egyáltalán nem ítélem el azokat, akik kedvelik ezt az illatot. A baj soha nem is ezzel volt, sokkal inkább az álca mögé bújt jellegtelen egyenborokkal. Ez a jelenség, a túlzásba vitt, uniformizált chardonnay borok burjánzása hozta magával az Anything But Chardonnay-szlogent – aminek a hátrányait nem csupán egy szerencsétlen, védtelen szőlőfajta, a chardonnay szenvedte el.

Sokkal nagyobb kárt okoztak ezek a borok a közízlésben – vagy éppen közízléstelenségben. Mert ami uniformizált az egyértelműen nem lehet egyedi.

Sokan félreértelmezték ezt az amúgy könnyen megjegyezhető aromatikát, ami vajasság, pörkölési aromák és trópusi gyümölcsök egyvelege. Mint ilyen, könnyen változó illat- és ízjegy, ami nem a bor lényegéről, azaz a savairól, egyensúlyáról, szerkezetéről, szép tapintási érzetéről szól. Csupán a felszínt ragadja meg az, aki akár egy-egy szőlőfajtát vagy termőhelyet próbál behelyettesíteni minden esetben, ha felismeri ezeket a jegyeket egy borban. Ezért vágják rá a kedvenc szőlőfajtát vagy bort firtató kérdésre ma is sokan: chardonnay. Mert könnyen memorizálható, a vajas-kukoricás-pirítós kenyérre emlékeztető jegyek legtöbbször ott maradnak ízlelőbimbóink és a lágy szájpadlásunk emlékei között. Holott ez egy elég gyakori technológiai lépésnek a következménye, ami, ha egyedül hivatott képviselni a bor karakterét, nos – nem igazán beszélhetünk komoly minőségről.