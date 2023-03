Minden sikersorozat egy briliáns ötlettel kezdődik! – áll a molinón a szlogen, a díjátadó színpadán, ahol Wolf Kati gyönyörű dalával kezdődik a MegaYouth díjátadó programja. A Megafilm negyedszázados fennállása óta folyamatosan lehetőséget biztosít pályakezdő fiataloknak a filmszakmában való elindulásra. Számos alkotó és szakember kezdte a pályáját valamelyik produkciójukban vagy velük közösen próbálta ki magát egy műfajban.

Dobó Kata adta át a közönségdíjat Molnár Mátyás Benedeknek. Fotó: Kurucz Árpád

A díjazott forgatókönyvötletek

A klasszikus tehetségkutatók mintájára találta ki a két Balázs Béla-díjas producer, Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor a MegaYouth forgatókönyvírói pályázatot, amit a Megafilm tavaly írt ki. A pályázaton 14 és 25 év közötti pályakezdők vehettek részt hat–tíz részes, igaz történeten alapuló, televíziós miniforgatókönyv-alapötleteikkel. A pályázatra több mint 150 pályamű érkezett, amelyből végül hat pályázó egy különleges, három hónapos mentorprogramban fejleszthette tovább a sorozattervét, a győztes ötletből minisorozat készül. A kiválasztott fiatal szerzőket neves filmes szakemberek segítették.

Divinyi Réka, Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, dramaturg és rendező Ulics Balázst segítette, aki a Filézett viszonyok című sorozattal jelentkezett a megméretésre. Sorozatötletének története a Covid után játszódik. A koronavírus súlyos tüneteitől elhunyt tanár unokája megvádolja egy baráti társaság tagjait, hogy szándékosan fertőzték meg az őket is tanító férfit, amiért az meg akarta buktatni őket. A társaság tagjai azonban tudják bizonyítani ártatlanságukat – de csak úgy, hogy közben fényt derítenek egyéb féltve őrzött, sötét titkaikra. Másik mentoráltja Győrbíró Réka, akinek sorozattervét az 1983-as év bűnügyi szenzációja ihlette. Abban az évben lopott el több felbecsülhetetlen értékű reneszánsz műalkotást, köztük két Raffaello-képet is a Szépművészeti Múzeumból egy nemzetközi banda. A fiatal író erre a történetre felfűzve mutatná be a rendszerváltást megelőző évtizedet a fiatalabb generációnak.

A második mentorcsapat egyik tagja Dombrovszky Linda rendező, mentortársa Somogyi György fogatókönyvíró. Az ő mentoráltjuk Boros Éva Júlia, aki egy súlyos társadalmi töltetű történetet szeretne sorozatként viszontlátni. Főhőse egy kis faluban élő 18 éves lány, aki megöli édesapját és öccsével kezd menekülésbe. Éhn Dorka egy szórakoztató, könnyed kikapcsolódást nyújtó, meseszerű történettel szállt versenybe. Bendi Balázs forgatókönyvíró Molnár Mátyás Benedeket mentorálta, akit egy múlt századi sorozatgyilkos története ihletett meg. A krimi egyik érdekessége, hogy a fiatal Karinthy Frigyes újságíróként szerepel a történetben. A noir- és thriller-elemeket ötvöző sorozatterv a humort sem mellőzi, mindeközben a két főhős az évszázad bűnügyét próbálja felgöngyölíteni, nem szokványos eszközökkel. A másik csapattag Pekár István János az 1990-es évek magyar alvilágát szeretné megfilmesíteni, „akciókrimi helyett emberközeli viszonylatokban”.

Kiosztották a helyezéseket és a közönségdíjat

Öt fiatal forgatókönyvíró pályázó állt közülük a közönség elé a díjátadó estéjén és mutatta be az ötletét. Így a közönség is megismerhette mindannyiukat, terveiket, és szavazókártyák segítségével meg is szavazták az általuk legjobbnak ítélt forgatókönyvtervet. A szavazatok megszámlálása után a közönségdíjat Molnár Mátyás Benedek kapta, melyet Dobó Kata adott át a 18 éves fiatalnak. Ezután következett a szakmai zsűri döntése alapján a helyezettek díjátadása. Harmadik helyezett lett Boros Éva Júlia, akinek Helmeczi Dorottya adta át a díjat. Második helyezett lett Molnár Mátyás Benedek, aki Kálomista Gábortól vehette át a nyereményt. Az első helyen Ulics Balázs végzett, az elismerést Vitályos Eszter parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes adta át. Ulics Balázs ötletéből készül tehát a minisorozat. A jelentős pénzjutalommal járó díjátadás után kötetlen beszélgetéssel telt az est további része.