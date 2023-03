Szarka Gyula Petőfi dicsérete című lemezével három fővárosban is fellépett

Szarka Gyula szólólemezein és saját koncertjein eddig is nagy figyelmet szentelt Petőfi költészetének, elénekelve, megzenésítve a számára legszebb verseit. Mint mondta, korábban is tervezte, hogy egy összefoglaló albumot készít. A Petőfi dicsérete című album olyan jól ismert Petőfi verseket tartalmaz, mint a Pató Pál, Reszket a bokor, Falu végén kurta kocsma, A szabadsághoz, Szerelem és bor, a Csokonai Vitéz Mihály vagy a Megy a juhász szamáron. A lemez címadó dala a Petőfi dicsérete viszont saját szerzemény, ő írta a dal szövegét is, mellyel Petőfi Sándor nagysága előtt tiszteleg.

Petőfi dicsérete Fotó: Oriskó Norbert

Petőfi dicsérete: Nem is szeretném, hogy a Petőfi koncertjeimen sírás- rívás legyen

„ Petőfi hangja igéz.. itt Európa közepén. Arany a szó itt a Kárpátok között.” – szól a dal, amelyhez klip is készült. A klip Szarka Gyula lakhelyén, Nádszegen forog, a Kis-Duna partján és a Nádszegi Alapiskola újonnan épült színpadán. – Nagyon szeretik a címadó dalt, ráérzett a közönség, hogy itt Európa közepén miként éljük meg Petőfi igazságát és igazságszeretetét – válaszolt Szarka Gyula arra kérdésünkre, melyik számot szereti a legjobban a közönség. – Nagyon megtisztelő, hogy már három kórus is műsorára tűzte ezt a dalt a közelgő március 15- i ünnepségen. Az ismert verseit is szívesen hallgatják, a Tintásüveget vagy a Pató Pál úr című verset. A koncerteket úgy alakítom ki, hogy jó hangulatú, vidám legyen. Jó érzés, hogy az emberek mosolyogva hallgatják. Petőfi költészete olyan összetett, hogy a drámai mélységektől a humoron át a szatíráig minden pólusa markáns. Nem is szeretném, hogy a Petőfi koncertjeimen sírás- rívás legyen, én jókedvvel és tisztelettel emlékezem rá. A szabadság és szerelem éppúgy része volt rövid életének, mint a követendő hazaszeretet. Petőfi Sándor zsenialitását nehéz bemutatni, mégis maga az ember az, aki képes tovább örökíteni, a magyar kultúránkba beépíteni és azt féltve őrizni – tette hozzá, majd a turné állomásairól beszélt. A Nemzeti Múzeumban kezdődött a turné, majd Pozsonyban is fellépett. – Nagyon sikeres volt, szeretik az emberek a Petőfi-hagyatékot – mondta örömmel a zenész. – Kaptam meghívást Bécsbe a Collegium Hungarikumba, így három fővárosban volt a turné első három állomása. Majd folytatódik többek között az Esztergomi Várszínházban, Révkomáromban, Kassán, Érsekújváron és több felvidéki településen. Érsekújváron például kisiskolásokat hívtam a koncertre, ők mondanak majd verseket. Nagyon fontos, különösen itt a Felvidéken, hogy tudják a gyerekek, vannak élő Petőfi dalok, amelyeket el is lehet énekelni. Így marad nyoma, ha ők is tudnak csatlakozni hozzá. Megértik ezáltal, hogy köztünk tud lenni ma is Petőfi, ha foglalkozunk a költészetével – fogalmazott Szarka Gyula, majd ismertette további terveit: – A turné mellett párhuzamosan dolgozom A hóhér kötele című darab megzenésítésén, amelyet a Soproni Petőfi Színházban adnak majd elő. Most fejeztem be a Magyarpolányi Passio zenei anyagának megírását, ennek a bemutatója májusban lesz. A Magyarpolányi Passió lassan harminc éve működik és az a különlegessége, hogy szinte minden szereplő falubeli. Nagy szeretettel készülnek most is a passiójátékra. A év második felében jelenik meg egy új karácsonyi lemezem Betlehemi csillag címen, ennek novemberben lesz a bemutatója. Így áll össze ez az év– foglalta össze az előadóművész.

Borítókép: Szarka Gyula (Fotó: Oriskó Norbert)