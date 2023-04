Állat vagy ember? Megrázó jelentés önmagunkról

Savvas Stroumpos munkáját alapjaiban határozza meg Theodórosz Terzopulosz művészetfelfogása, mivel a rendező, a Zero Point Theatre társulatához érkezést megelőzően, sokáig az olimpia egyik alapítójának műhelyében, az Attisz Színházi Társulatban dolgozott. Ennek sajátossága, hogy speciális légzéstechnikával kívánja segíteni a színész munkáját annak érdekében, hogy létrejöhessen egy olyan mágikus tér, amelyben a művész ki tud szakadni saját anyagi valóságából, átlépve a mítosz teremtő világába. Ha ezt a pszichoanalízis kifejezésével akarjuk megfogalmazni, azt is mondhatjuk, ilyenkor az alkotó a kollektív tudatalattihoz kapcsolódik, így elérve olyan mélységeket, amelyre az egyén önmagában nem képes. Ám Savvas Stroumpos szerint ez a megfogalmazás nem szerencsés, mert túlzottan szellemi síkra tereli a módszer lényegét.

A trauma újra és újra előtört a szereplőkből (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

Franz Kafka novelláját nem gyakran állítják színpadra, s ha ezt meg is teszik, jellemzően monodrámaként prezentálják. Ezzel szemben a görög rendező hét színésszel dolgozik együtt, akik egymásnak adogatják a főszereplő, Rőt Péter szövegét. Rőt Péter egy majom, akit elfognak a dzsungelben, s egy hajó fedélzetén Hamburgba viszik, hogy ott beálljon egy varietészínházba. A majomból lett antropomorf lény a címben szereplő akadémiának (a nézőknek) meséli el fogságba ejtésének körülményeit és azt, hogyan kezdett el úgy viselkedni, mint az emberek. Az igazán fontos momentum itt az, hogy a majom valójában nem akar ember lenni, viszont felméri azt, hogy szökése majomként lehetetlenné válik. Menekülésként választja az utánzást, s a varietészínházban való fellépései, és az akadémiának tett jelentése is annak érdekében történik, hogy felhívja a figyelmet saját erőszak általi átalakulására. Ezáltal pedig arra az elnyomásra, amely megannyi sorstársát is sújtja. – Van valami eszelősség az idomított állatok szemében – jelenti ki Rőt Péter felszólalása végén. Ez egy kulcsmondat, amely nemcsak a többi állatot, hanem őt magát is jellemzi.

Evelyn Assouad lehengerlően formálta meg Rőt Péter alakját (Fotó: Eori Szabó Zsolt)

Az előadás struktúrája szoros koreográfiát követ, ahol az egyes színészek között kiosztott monológokat kardalra emlékeztető csoportos motívumok választják el. Azért lehet helytálló a csoportos részeket az ókori görög színjátékok kardalához hasonlítani, mert a kiemelt színészt erősítve a csoport is elszavalja a drámaszöveget. Ezen túlmenően pedig dalok és mozgáskoreográfia is kíséri a beszédet. A csoportos mozgások általában repetitívek, inkább aláfestésként értelmezhetők: nem vonják el a figyelmet a kiemelt játékosról. Ám pont ebben rejlik ennek a szerkesztésnek az egyik veszélye. A csoportos mozdulatok nem vonulnak végig egy-egy kiállás alatt, így a kart alkotó színészek csoportja gyakran lélegző háttérelemként van jelen. Egy-egy különösen lehengerlő monológ alatt indokolt lehet, máskor pedig egyszerűen úgy tűnik, annyi időt és energiát fordított a rendező az aktuálisan reflektorfényben lévő játszóra, hogy megfeledkezett a társulat többi tagjáról. A szerkezet nagy hibáját tehát a kiszámíthatóság jelenti. Minden színész egyedi eszköztárat mutat meg, amelyekben közös pont a zavarba ejtően természetellenes mozgás és az ezt kísérő hangutánzó elemek, valamint a mondatrészek ismétlése – ez utóbbiak az elme megbomlását támasztják alá. Minden szempontból hét különböző Rőt Péter-értelmezést láthatunk, amelyek az előadás során mégis képesek koherens egészet alkotni. A csoportéból kiemelkedik Evelyn Assouad megszólalása, amelyben a színész emberi alakja háttérbe szorul, teret adva egy már-már ijesztő, állatias létezőnek. Az addigi beazonosíthatóan emberi hangokat, beszédstílust állatias, mélyről feltörő hörgés váltja fel. A színésznő a társaihoz képest hosszabb időt és nagyobb teret kap a kibontakozásra, amely során úgy tölti meg élő jelenléttel a színpadot, hogy kijelölt helyéről szinte alig mozdul el.

A Zero Point Theatre színészei, a rendező Savvas Stroumpos (középen), és Kozma András (Nemzeti Színház) az előadás után (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

Ez azonban az előadás keletkezésével is összefügg. – A Jelentés egy Akadémiának anyagát még a pandémia alatt kezdtük el próbálni. Minden színésszel egyedül dolgoztam – osztotta meg gondolatait a rendező, Savvas Stroumpos a bemutatót követő közönségtalálkozón. – Franz Kafka novellája kapcsán arról beszélünk, milyen az ember kapcsolata a környezetével és saját természetével, s arról, hogyan képzi magát annak érdekében, hogy a társadalomba illeszkedhessen. Ez egy allegória, így számomra ez egy filozofikus anyagnak tekinthető. Rőt Pétert az emberek megsebezték, és ez látszik is rajta. A hajó legénysége két helyen is meglőtte, kasztrálta, börtönbe zárta és megkínozta azért, hogy a majmot emberi viselkedésre késztessék. Később azért szegődik a varietéhez, hogy el tudja mesélni erőszakos emberré válásának történetét használva a zenés színház eszközeit: a zenét, táncot, a humort, szarkazmust. Traumájának emléke azonban újra és újra elemi erővel tör rá. Ezért én ezt a megsebzett lény zenés színházának hívom, s ennek megfelelően nem is monodrámaként kezeltük a szöveget, hanem a zenés színház eszközeivel dolgoztuk fel az anyagot: szólistával, karral, zenével, tánccal. Mert itt nem egy emberről van szó, hanem az emberiséget érintő globális kérdésekről. Mi a viszonya az embernek és a természetnek? Mi a viszony az ember és saját természete között? – fejtette ki véleményét a rendező.

