Újra egy szép, Wankel-motoros kupéval rukkolt elő a Mazda

A Mazda a szerdán nyílt Japán Mobilitás Show-n, Tokióban mutatta be az 510 lóerős, bolygódugattyús hatótávnövelővel ellátott, elektromos hajtáslánccal szerelt sportos tanulmányát, amely 800 kilométer kombinált hatótávolságot ígér.

Fotó: Mazda

A Vision X-Coupé egy elegáns, vagány négyajtós kupé, amelynek PHEV hajtáslánc-technikája a Mazda két évvel ezelőtt – szintén a Tokiói Autószalonon bemutatott – Iconic SP sportkocsi-koncepciójából származik. A forma és a Wankel-motor köré épülő hajtáslánc ötlete viszont a 2015-ös, hibátlan arányokkal (hosszú orr, hátratolt kabin) rendelkező RX-Vision tanulmány továbbfejlesztésének tűnik; lecsiszolt kavicsra emlékeztető felületeivel sokan azt a meseszép autót tartották a Kodo-formanyelv csúcstermékének, amely sokak bánatára sosem került gyártásba.

Fotó: Mazda

Sajnos a Mazda nem közölt konkrét műszaki adatokat az új koncepcióautójáról, de azt állítja, hogy plug-in hibrid hajtásrendszere egy turbófeltöltős, kétrotoros Wankel-motort használ áramtermelésre, a Vision X-Coupé tisztán

elektromos üzemben 161, hibrid üzemben 800 kilométert képes megtenni tankolás és áramtöltés nélkül.

A mikroalgákból származó speciális, karbonsemleges üzemanyag és a Mazda saját fejlesztésű CO2-leválasztó technológiájának (Mazda Mobile Carbon Capture) kombinálásával a kocsi állítólag csökkenti menet közben a légkör CO2-tartalmát.

Fotó: Mazda

A középmotoros Iconic SP-vel ellentétben a Vision X-Coupéban

a belső égésű motor elöl található, egy hosszú és lapos motorháztető alatt,

amely a Kodo formanyelv védjegye. A japán koncepcióautó 5050 mm hosszú, 1995 mm széles, 1480 mm magas, és 3080 mm tengelytávú, vagyis nagyjából akkora mint egy BMW 8-as Gran Coupé.