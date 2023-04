Exkluzív szólókoncertre készül Lajkó Félix

A Liszt-díjas művész az elmúlt időszakban elsősorban zeneszerzéssel töltötte idejét, legutóbb három évvel ezelőtt adott szólókoncertet, még a járványhelyzet előtt. Májusi koncertjén most részben az új Lajkó-témákból is kaphatunk ízelítőt, de felcsendülnek ismert dallamok, füttyök is a mindig változó, mindig személyes és magával ragadó zenei utazásban.



Az előadó rajongói úgy vélik, hogy Lajkó koncertjein határtalan zenei élményt élhetnek át. A kétségkívül egyedi megszólalással fellépő művész koncertjein találkozhatunk elképesztő virtuozitással, egyszerű zenei témákkal, váratlanul felbúgó füttyel, szerenáddal, és valahonnan már jól ismert, örök időket idéző dallamokkal is.

A koncertet beharangozó sajtóanyag úgy fogalmaz:

A koncerten megtapasztalhatjuk azt az energiát, finomságot, zenei kreativitást és nagyvonalúságot, ami a művészt ismertté tette itthon és külföldön egyaránt. Betekintést kaphatunk egy rendkívüli alkotó zenei teremtő munkájába, aki a hegedűn való szólójátékot mindig befejezetlen kísérletként éli meg, amely soha nem lehet tökéletes és soha nem lehet véges.

További információ Lajkó Félix koncertjeiről itt olvasható.

Borítókép: Lajkó Félix (Fotó: HYPE stáb)