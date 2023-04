Hollywood szőke bombázója értelmesebb volt, mint Einstein és Zuckerberg + galéria

Az első amerikai színésznő, aki levetkőzött egy filmben

1958-ban házasságot kötött Mickey Hargitayval, a magyar származású testépítő világbajnokkal. Három gyermekük született, közülük Mariska Hargitay ugyancsak színésznő lett. (A színésznő első házasságából született lánya is örökölte édesanyja vonásait, ő 1976-ban szerepelt a Playboy-ban.) Miután második házassága is megromlott, Mansfield 1964-ben harmadszor is férjhez ment egy rendezőhöz, akitől egy fia született. Az esküvőt Mexikóban tartották, mert a színésznő hivatalosan még nem számított elváltnak.

Marilyn Monroe halála után a közönség érdeklődése alábbhagyott a szőke szexbombák iránt. Jayne Mansfield is kevesebb szerepet kapott, azokat is Európában. Ő volt az első amerikai filmsztár, aki teljesen meztelenül mutatkozott a vásznon. A Promises! Promises! című filmet Clevelandben be is tiltották, másutt azonban csődültek rá a nézők. A kirobbant botrány viszont lehetetlenné tette, hogy valaha is komoly szerepet kapjon.

A lemezfelvételei ugyanakkor szépen fogytak, megtöltötte az éjszakai klubokat és színháztermeket. Hetente 20-25 ezer dollárt keresett, ami tisztes gázsinak számított.

A baleset, ami megváltoztatta a közlekedési szabályokat

Egy tévéshow felvételére igyekezett 1967. június 29-én hajnalban ügyvéd vőlegényével és Hargitaytól született három gyermekével, amikor az autójuk teljes sebességgel belerohant egy teherautó pótkocsijába. A hátsó ülésen utazó gyerekek sértetlenül átvészelték a balesetet, a színésznő viszont azonnal meghalt. A tragikus eset után rendelték el, hogy a teherautók végére keresztrudat kell felszerelni, amely megakadályozza, hogy személyautók a jármű alá csússzanak – a köznyelvben ezt Mansfieldnek nevezik.

Jayne Mansfield harmincnégy évet élt, huszonöt filmet forgatott, és az amerikai tömegkultúra ikonja lett. Életéről több film készült, alakja rockdalokat, könyveket is ihletett. Csillaga 1960 óta díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát – olvasható az MTVA Sajtóarchívumának portréjában.

Borítókép: Jayne Mansfield (Fotó: AFP/Collection Christophel)