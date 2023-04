Ma kezdődnek az Eger-víz patakművészeti őrség programjai a Balaton-felvidéken

Közleményükben leírták, hogy az első Eger-víz napot holnap tartják Nagyvázsonyban. A Kinizsi-vár dísztermében kézműves-foglalkozás, „vizes” népdalok és versek várják a látogatókat. Az udvaron reneszánsz térzenét hallhatnak az érdeklődők és az ottani kis forrásban nyílik Szurdi Éva és Szabó Eszter kerámiakiállítása. A Duna Szimfonikus Zenekar Szennai Kálmán vezényletével vízzel összefüggő kompozíciókat játszik 18 órától a Reményi Antal Rendezvényházban. Ma a veszprémi Szent István völgyhídon, holnap a nagyvázsonyi Horváth Balázs hídnál, vasárnap a kapolcsi Faluhídon lép fel többek között Szirtes Edina Mókus, a Magyar Harsona Kvartett, Juhász Réka és Juhász Dénes és a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes. Vetítéssel egybekötött helytörténeti kerekasztal-beszélgetésekre is várják az érdeklődőket, mindhárom településen, Márkusné Vörös Hajnalka veszprémi főlevéltáros, Kandikó Csaba nagyvázsonyi helytörténész, Fábry Szabolcs polgármester és Márta István részvételével.

Kő Boldizsár alkotása az Eger-víz hídjánál. Fotó: Márta István

Tájművészeti ösvény az Eger-víz mentén

Különleges tájművészeti ösvény nyílik vasárnap délután a Balaton-felvidék egyik legszebb túraútvonalán, a Kapolcs környéki Eger-víz mentén. A HÍD Tájművészeti Ösvény gyalogosan is könnyen bejárható. A túra Vigántpetendről indul 15 órakor és Kapolcson fejeződik be. A három kilométeres szakaszon kortárs művészek 13 helyspecifikus alkotása és az alkotók várják a látogatókat. Kovács Rózsa projektvezető mutatja be a művészeti programot és vezeti a túrát. Az állomásokon az alkotók, Tóth Tamás, Balázs Péter, Becskei Andor, Turcsány Villő, Kunszt Kollektív Kapolcs, Szirmai Nóra, Szurdi Éva, Szabó Eszter, Kövics Milán, Tóth Eszter, Freund Éva, Szanyi Borcsa és Kő Boldizsár fogadják az érdeklődőket, és mutatják be műveiket. Az eseményt rögtönzött kis koncertek, helytörténeti előadás és Szirtes Edina Mókus és Juhász Réka fellépései színesítik.