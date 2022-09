Márta István 70!

Kaleidoszkóp címmel két programmal emlékezik meg a szakma Márta István eddigi munkásságáról a művész hetvenedik születésnapja alkalmából. Az egyik programpanel az október 3-ai, hétfői Életműbeszélgetés a Magyar Zene Háza Kistermében, ahol a zeneszerzőt, színházigazgatót és fesztivál-alapító művészt Batta András kérdezi. „Nagyon megtisztelő volt, ahogy Batta András felajánlotta, hogy szívesen beszélgetne velem” – hangsúlyozta Márta István. Hozzátette, hogy csak a zenéről lesz szó, hiszen sok különböző területen megfordult az elmúlt évtizedekben.

Az estén számos olyan filmet, (kor)dokumentumot mutatnak be, amelyeken megjelennek a társak, kollégák, barátok is.

Ezt követően október 11-én, kedden a Nagyteremben kerül sor a nagyszabású Életműkoncertre. Márta István elárulta, hogy egy barátja hívta fel a figyelmét arra, hogy érdemes lenne egy szerzői esttel készülni a kerek évforduló kapcsán.

Márta István zenei érdeklődése a Lórántffy Zenei Általános Iskolában bontakozott ki, s egyenes út vezette a konzervatóriumba, majd a Zeneakadémia zeneszerzés szakára, ahol Sugár Rezső és Petrovics Emil növendékeként tanult. Továbbá együttesek, színházi előadások, filmek sora, s fesztiválok alapítása gazdagítják pályáját. Többek között 1989-ban alapította meg a Művészetek Völgyét, de zenei vezetőként is dolgozott a budapesti Nemzeti Színházban, a Veszprémi Petőfi Színházban és az Új Színházban, az utóbbi teátrumban igazgatóként is tevékenykedett tizenkét éven át. Rendezőként szintén kipróbálta magát például a Pécsi Nemzeti Színházban a Hegedűs a háztetőn című musicalt vitte színre. Pécsett a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-t ügyvezetőjeként számos kulturális program koordinátora és atyja volt. Tizenkilenc évig vezette a Magyar Fesztivál Szövetséget, a Magyar Művészeti Akadémia külső tagja, s évtizedek óta irányítja a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletet és a Helyi Értéktárat is.

Sokrétű munkásságát a művész a következőképpen összegezte:

Elcsábított a színház világa, s elcsábított a fesztiválok világa is. Műveimnek egy része pedig mára már tananyag. Azt mondtam, akkor írok szívesen, ha nem számít a szerződés, a határidő és a pénz. Nem az alkalmazott zenénél, hanem akkor, amikor kortárs zenét alkotok.

A koncertről elmondta, hogy mindenképpen egy lazább, performansz-jellegű estet szeretne, melyben megjelennek a műfaji átjárhatóságok, valamint az instrumentális és vokális zene is egyaránt.

A sajtóeseményen részt vett a Magyar Harsona Együttes, Szirtes Edina Mókus és Boros Misi is, akik a szerzővel egy-egy darabrészletet mutattak be, melyeket a koncert-performanszon teljes egészében meghallgathat a közönség. Felcsendülnek többek között elektroakusztikus és multimédiás zenei művek, egy barokk stílusban íródott diplomamunka, keserédes kánon, illetve egyéb izgalmas kompozíciók is. Találkozhatnak a nézők továbbá a Mandel Quartettel, illetve az Amadinda Együttessel, Free Style Chamber Orchestra-val, akik az estére Dés Lászlóval és Gőz Lászlóval egészülnek ki, s a vendégek között szerepelnek zeneakadémiai hallgatók is. A szerző reményei szerint októberre elkészül legújabb műve, a Trip(p)tichon-Bosch.

A két programot a Magyar Zene Háza nagy örömmel fogadta be.

Nagyon örülünk ennek az együttműködésnek. Izgalmas számunkra és azt gondoljuk, hogy illeszkedik az intézmény profiljába

– mondta Szálka Zsuzsanna, az intézmény szakmai koordinációs igazgató-helyettese. Hozzátette, hogy Márta István személyében hihetetlen sokszínű művészt köszönthetünk, akár zeneszerzőként, akár zenészként, akár pedig fesztivál-alapítóként gondolunk rá.

Borítókép: Márta István (Fotó: Havran Zoltán)