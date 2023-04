Orosz nagyregény a színházi olimpia színpadán

A Színházi Olimpián több regényadaptációt is láthatunk, amelyek között elsőként a szerbek társulata mutatkozik be. A rendező, Boris Lijesevic háromszor is elnyerte a belgrádi Goethe Intézet ösztöndíját. A Zágrábi Színész Stúdió munkatársa Strasberg-módszert oktat. Ez azt a színésziskolát jelenti, amely szerint a hollywoodi filmekben is játszó színészek felkészülnek egy-egy szerepre. A felkészülés része a karakterre hangolódás, a szerepbe helyezkedés. A metódus igazi érzések és érzetek újraélését várja el a színésztől úgy, hogy közben folyamatosan kontroll alatt tartja a színpadi jelenlétét. Lee Strasberg a munkásságát a Mestersége színész – A Method acting születése és gyakorlása című könyvében foglalja össze.

A rendező, Boris Lijesevic (Fotó: Nemzeti Színház Archívuma)

Boris Lijesevic a legkülönbözőbb darabokkal, szerzőkkel és stílusokkal dolgozott. Rendezői munkásságának jelentős és egyre növekvő része a regényadaptáció, az Újvidéki Színházban színre vitte többek között Branislav Nusic A község gyermeke, Jurij Poljakov Gödölye tejben, Márai Sándor Béke Ithakában és Klaus Mann Mephisto című regényét. Tevékenységét számos hazai és régiós díjjal jutalmazták, háromszoros Sterija-díjas (rangos szerbiai színházi díj), két díjat kapott a Sarajevo magazintól. Számos alkalommal nyerte el a Szerb Nemzeti Színház Atelje 212 műhelye, a Belgrádi Drámai Színház és a Jugoszláv Drámai Színház éves díját. Belgrád, Újvidék és Budva között ingázva él és dolgozik. Az idei MITEM fesztiválra is regényadaptációval, a Háború és békével érkezik.

Borítókép: Orosz nagyregény az olimpia színpadán (Fotó: Szinház.org)