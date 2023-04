Ha már 180 (néha több) esztendő, éppen negyven éve zajlott ama nevezetes Ki mit tud?, ahol a zsűri ellenében a közönség minduntalan visszaszavazta a Pokolgépet, amely végül második lett.

A Pokolgép egykori tagjai, Kalapács József és Nagyfi László a gitáros hangszerboltjában. Fotó: Mirkó István

– Vannak emberek, akik ha valakit húsz éve nem látnak, megjegyzik, hogy megöregedett – válaszolta Kalapács József azon kérdésemre, milyen hatvanon túl az élet. – Közben elfelejtenek tükörbe nézni, mert ők is éppen annyit öregedtek. Jó, a rockzenészek pár évvel gyorsabban öregszenek.

– Én biztosan nem – vetette közbe Nagyfi László.

Amikor összeállt a klasszikus Pokolgép a nyolcvanas évek közepén, éppen átalakulóban volt a honi rockélet. Nagy bandák szűntek meg vagy szüneteltek, megjelent az alternatív muzsika, és ekkorra érett be a New Wave of British Heavy Metal, a NWOBHM, mondhatni maga a műfaj: a heavy metal.

Mindezeket megelőzően, Nagyfi Lászlót anno az AC/DC ragadta meg, Kalapács József a Deep Purple-ért rajongott.

A heavy metal kialakulásában nagyon sokat számított az énekesek stílusa: a szikár, egyenes, staccatós éneklés

– vélekedett Kalapács József, aki mióta megismerkedett a műfajjal, kezdve a Judas Priesttel és az Iron Maidennel, kitart mellette. S noha honi zenés színházaink visszatérő szereplője, gyakorta Rudán Joe-val, sőt a Madáchban időtlen idők óta tolja Mr. Mefisztulészt a Macskákban, a Kalapács zenekar rendületlenül nyomja a metált.

Közbe kellett okoskodnom, hogy az énekstílus mellett a kettős gitárjáték, a gitárszólók, a játéktechnika szintén alapjaiban jellemzi a műfajt, ám ameddig a gitáros effekteket, erősítőt, hangszert cserélhet, az énekesnek adott a hangja.

– Ha hetekig pihenteti az ember, nagyon kitisztul, ami aztán gondot okoz a színpadon, mert olyanok és onnan jönnek, amik addig soha – osztotta meg tapasztalatait az énekes, megjegyezve: karban kell tartani a hangot, de nem szabad elpattintani a húrt, majd hozzáfűzte: Cseh Kató néni volt az az énektanára, aki azt mondta, nem akarja elrontani, megváltoztatni a hangját.