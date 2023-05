Vay Péter az arisztokrata ifjak bohém életét élve először a családi hagyományt követve Budapesten szerzett jogi diplomát, majd európai egyetemi körúton vett részt Németországban, Svájcban, Angliában és Franciaországban, miközben a művészetek iránti szenvedélyének hódolva maga is festett. Elindult a diplomatapályán, majd elhívást érezve Rómában folytatta szemináriumi tanulmányait. 1898-ban Vaszary Kolos szentelte pappá Budán, XIII. Leó pápa apostoli protonotáriussá nevezte ki 1900-ban. Megbízásából tizenkétszer teljesített lelkipásztori szolgálatot Európából Amerikába tartó kivándorlóhajókon, felmérte a Vatikán számára az új hazába települők vallási szükségleteit.

A Vatikán követeként három távol-keleti missziót vállalt. Első alkalommal 1902–1903-ban Oroszországon vonattal átutazva jutott el Kínába és Koreába, másodjára 1907-ben járt Japánban és ismét Koreában (ekkor vásárolta meg a Szépművészeti Múzeumnak szánt anyagot), harmadik alkalommal 1913–1914-ben Triesztből indult a hajóval India, Srí Lanka (akkor Ceylon), Malajzia, Szingapúr, Jáva, Borneó, Szumátra, Thaiföld (akkor Sziám), Vietnam, Hongkong és Sanghaj érintésével Japánba, ahol a Szépművészeti Múzeum japán gyűjteményének igazgatójaként művészettörténeti kutatásokat végzett. Japánból aztán ismét Koreába vezetett útja, majd Kínán, Mandzsúrián és Szibérián keresztül indult vissza Európa felé.

Utazásai során vezető államférfiak fogadták: tárgyalt II. Miklós orosz cárral, a kínai, a koreai és a japán császárral, később eszmecseréket folytatott Theodor Roosevelt amerikai elnökkel is.

A kiállítás – mint megtudtuk a kurátortól – igyekszik teljes körképet mutatni a japán színezett fametszetek világáról. Ezek a sokszorosított nyomatsorozatok kereskedelmi céllal készültek, a sorozatok darabjai külön-külön is értelmezhető jeleneteket ábrázolnak. Az első teremben láthatunk olyan sorozatokat, amelyeken már a nyugatosodás jegyében az európai hatás is megfigyelhető. E leginkább európai vevőknek készített tájképek – köztük a híres Nagy hullám – alapvetően idegenek a hagyományos japán művészet témaválasztásától. Bármilyen meglepő, még reklámképek is készültek, melyek eszközei ismerősek: dekoratív hölgyekkel kínáltak tőkehalat meg hasonlókat. Bár az európai hatás érződik, a japán művészek Európaitól eltérő látásmódja, színhasználata, finom részletgazdagsága a klasszikus maradt, azóta sem váltak valóra azok a félelmek, amelyek a tradicionális japán művészet európaiban való feloldódását vizionálták. A Vay-gyűjteményben is bőségesen csodálhatjuk a hagyományos japán témaválasztásnak megfelelő színházi jeleneteket, színészportrékat, szumóbirkózókat, gésákat, kokesiket (fababákat), sőt a teljesség igényével sungákat, azaz hagyományos japán erotikus képeket is. Mindezt persze csak korhatárkarika nélkül, finoman jelezve, hogy egyébként a naturális ábrázolások, az erotikus fantáziák sem álltak távol a japán ízléstől – és sietve tesszük hozzá, hogy ezek a kiállításon bemutatott sungák nem Vay Péter atya, hanem a Hopp Ferenc-múzeum közelmúltbéli szerzeményei.

