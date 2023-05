Átmenteni, bármi áron

– Április 15-én ifj. Simet László átkelt a Dunán egy 300 méter hosszú drótkötélen. Miért éppen a színházi olimpia megnyitójának részeként jött létre ez az átkelés?

– Magyarországra figyel a világ. Ha valamit elkezdünk, ha valamit bejelentünk, ha valamit megálmodunk, akkor azt mi megcsináljuk. És ezt tudják rólunk. Nemcsak a cirkuszművészet, de egyéb művészeti ágak területén is. A színházi olimpia megnyitója méltó eseménynek tűnt, hogy megmutassuk, hogy olyat teszünk, mint még soha senki a világon: átmegyünk a Duna fölött, méghozzá a legszebb helyen, Budapesten. Ezt az álmunkat előkészítettük és megvalósítottuk.

Az ország több pontján tartanak villámperformanszokat (Fotó: Vígszínház)

– A színházi olimpiához kapcsolódóan országszerte húsz helyszínen kerül majd sor drótköteles villámperformanszokra, amelynek első helyszíne április 27-én a Vígszínház volt. Több performansz úgy kerül megrendezésre, hogy három egymást követő nap az ország három különböző pontján történik átkelés. Nehéz egyben tartani egy ilyen volumenű projektet?

– Üzenet értékűek a villámperformanszaink, mint ahogy Simet László átkelése is az volt: átmenteni a kulturális értékeinket. Covid idején, háború idején, gazdasági nehézségek idején, bármi áron. A vállunkon víve, a fejünkön, akár a fogunk között tartva is, de vigyük át a túlsó partra. Ezt az üzenetet elvisszük a legkisebb faluba, megyeszékhelyekre, és a fővárosba is. Hála az égnek, nagyon sok nagyon jó magyar művész és Magyarországon élő kötéltáncos artista áll rendelkezésünkre, akik segítenek abban, hogy ezt a performanszot Kisvárdától Celldömölkig az ország különböző pontjain bemutathassuk.

– Minden artista a saját rekvizitjét használja ezen performanszok során?

– Valamennyi helyszínen a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Baross Imre Alapítvány rekvizitjeit használjuk. Az artistaművészek kész helyzetbe kerülnek, nekik, idézőjelbe teszem, „csak” át kell menni a kötélen.

– A Görögországból érkezett színházi maszk minden helyszínen ott lesz majd, vagy csak a budapesti helyszíneken volt jelen?

– Ez a maszk szimbolikus jelentőségű, melyet a színház világnapján indított el Görögországból az olimpiák megálmodója, a rendezőóriás Theodórosz Terzopulosz. A maszk olimpiai lángként végigjárta Európát, majd megérkezett a színházi olimpia nyitóünnepségére Budapestre. Ezt az olimpiai láng-szerű maszkot elvisszük minden helyszínre, és minden helyszínen megcsodálhatja, megtapsolhatja a helyi közönség ennek a szimbolikus átvitelét.

– Az artistákról mit lehet tudni, akik előadják ezeket a villámperformanszokat?

– Ifj. Simet Lászlóról már sokat beszéltünk. De megszólítottuk Usukova Annát, az artistaképző végzős hallgatóját, eljött hozzánk Venezuelából Gilbert Takamura, aki egész nyáron itt lesz velünk, és Nyerges Anna, a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola tavaly végzett növendéke is vállalt néhányat a fellépések közül.

A kötéltánc villám-performanszok június 27-ig országszerte zajlanak az alábbi időpontokban és helyszíneken:

(2023. április 27. Budapest, Vígszínház)

(2023. április 29. Vasvár, Nagy Gáspár Művelődési Központ)

(2023. április 30. Celldömölk, Soltis Lajos Színház)

(2023. május 01. Vép, Sportpálya)

2023. május 08. Békéscsabai Jókai Színház

2023. május 11. Pécsi Nemzeti Színház

2023. május 12. Szeged, Pinceszínház

2023. május 13. Debrecen, Csokonai Színház

2023. május 18. Nemzeti Színház Szeged

2023. május 26. Békéscsabai Napsugár Bábszínház

2023. május 28. Veszprém, Kabóca Bábszínház

2023. június 08. Székesfehérvár, Vörösmarty Színház

2023. június 10. Győri Nemzeti Színház

2023. június 16. Szombathely, Mesebolt Bábszínház

2023. június 17. Debrecen, Vojtina Bábszínház

2023. június 22. V4 Fesztivál Nagymaros

2023. június 23. Kisvárda

2023. június 24. Gyulai Várszínház

2023. június 27. Szarvas



Borítókép: Átmentem villámperformansz a Vígszínház épülete előtt (Fotó: Vígszínház)