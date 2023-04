Már fiatal artistaként csak a cirkusz és a magas drót érdekelte

Artistaművész, aki megdöntötte saját rekordját

Ifj. Simet László édesapjától, id. Simet Lászlótól tanulta a magasdrót-egyensúlyozást. Több évig a Cirque du Soleil La Nouba című előadás magasdrótszámának állandó artistája volt. Fellépett a 2012-es nyári olimpia záróünnepségén. Mutatványával a Pink Floyd Wish You Were Here című lemezének borítóját idézte meg. A mai napig aktív, hatvanhárom éves artistaművész 2019-ben megdöntötte saját magassági rekordját: Kínában, az első Wencheng Dawazi International Competition fesztiválon 87 méter magasban, egy 157 méter hosszú drótkötélen többször is átszaladt. Tehetségét számos szakmai díjjal jutalmazták: érdemes művész kitüntetéssel, Hortobágyi Károly-díjjal, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, valamint számos nemzetközi cirkuszfesztiválon aratott kimagasló sikereket.