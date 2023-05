– A kiállítás azért egyedülálló, mert a Magyar Természettudományi Múzeum múmiagyűjteményének egy apró része, szám szerint tíz múmia a Békés vármegyei városban kiegészül a feltárási hely, azaz a váci Tragor Ignác Múzeum tárgyi anyagával – mondta Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Múzeum igazgatója a Rejtélyek, sorsok, múmiák című kiállítás ma délutáni megnyitóján.

A kiállításon bemutatott múmiák (Fotó: Für Henrik)

A váci Fehérek templomának 1994-es felújítása közben a munkások megtalálták a templomtorony alatt lévő kriptát, amelyről az utókor megfeledkezett. A kripta a padlótól a mennyezetig zsúfolásig tele volt egymás tetejére halmozott, gazdagon díszített koporsókkal. Amikor felnyitották őket, meghökkenve látták, hogy a legtöbb koporsóban nem csontok, hanem természetes úton mumifikálódott holttestek voltak.

A kriptában kialakult, barlangokéhoz hasonló klíma lehetővé tette, hogy a testek ilyen jó állapotban fennmaradjanak, továbbá a fenyőfából készült, faforgáccsal bélelt koporsók is elősegítették a kiszáradást.

A nem mindennapi leletegyüttes feltárását a Váci Püspökség engedélyével a Tragor Ignác Múzeum munkatársai végezték. A feltárás során 262 koporsót és 263 ember maradványait találtak, negyven emberi holttest egy közös sírban pihent. Közülük több mint 200 kifejezetten jó állapotban maradt fenn. Ez Európában a második legnagyobb múmiakollekció – hangzott el a megnyitón. A kriptát 1731–1841 között használták temetkezésre a váci lakosok. A mumifikálódott holttestek között több egyházi személy, kereskedő, lovassági ezredes, nemesi testőrségi főtiszt és számos polgári tisztségviselő is volt. Eddig 166 embert sikerült azonosítani a koporsókra festett nevek és évszámok segítségével.



Szvák Enikő, a Magyar Természettudományi Múzeum néprajzos muzeológusa, a kiállítás kurátora a megnyitón elmondta, nem lehet méltó módon bemutatni a múmiákat a történelmi kontextus és az egyéni élettörténetük nélkül, és erre eddig a három évtized alatt sosem volt példa.

Számomra is érdekes volt látni több tárgyat élőben, amelyet eddig csak fotón vagy egyéb dokumentáción láthattam

– fogalmazott.

Zomborka Márta, a feltárás vezetője, a váci múzeum néprajzos muzeológusa pedig kiemelte, szeretnék a saját, 1998-ban nyílt és 2016-ban felújított állandó kiállításukat megújítani, valamint a Természettudományi Múzeum vándorkiállítását frissíteni saját leletanyagukkal, ugyanis a kriptában talált mintegy 1800 tárgy a Tragor Ignác Múzeum gyűjteményébe került.

Matkovich Ilona, Vác polgármestere azt is elmondta a megnyitón, hogy megpróbálták felkutatni a ma élő rokonokat, néhányat közülük találtak is, senkinek nem volt ellenére, hogy felmenőiket egy tárlat anyagaként lássák. Hozzátette, számára is érdekes volt nemcsak fényképen, hanem élőben látnia Würth Ferenc kétméteres múmiáját: Würth a váci nagypréposti palotát építtette, amelynek a felújítását éppen most kezdték el.



A békéscsabai tárlaton szám szerint tíz múmia látható, köztük például a negyven év körüli Sándor Teréziáé, akinek a koporsóján nem volt név, de azt tudták, hogy 1783-ban, apácaruhában temették el.



A kiállítás május 12. és október 29. között tekinthető meg.

Borítókép: A kiállítás anyaga (Fotó: Munkácsy.hu)