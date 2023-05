Brazília nyerte az Arany Oroszlánt a velencei építészeti biennálén

A Lesley Lokko főkurátor által The Laboratory of the Future címmel összeállított válogatásból a Daar című projekt nyerte el az Arany Oroszlán-díjat az alkotók – Alessandro Petti (Stockholm) és a Szandi Hilal (Betlehem) – hosszú távú tevékenységéért és mély politikai elkötelezettségéért a dekolonizáció építészeti és tanulási gyakorlata terén Palesztinában és Európában.