István, a király élményszínház augusztusban a Sportarénában

A produkcióban a néptáncosok megjelenése tisztelgés az 1983-as darab és egyben Novák Péter édesapjának emléke előtt is. A közönségnek háromfelé kell majd figyelnie, közös éneklésre is sarkallják őket, sőt, a táncosok lemennek majd a nézők közé. A másfél órás produkciónak az a célja, hogy megértsük hogy a bennünk lévő kettősség, a két pólus: István és Koppány jelenléte egyformán fontos. A gyerekek szerepeltetése pedig jelzés is nekünk felnőtteknek, a fenntartható jövő fontossága érdekében.