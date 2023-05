Kilenc kutatást mutattak be a színház-szociológia szimpóziumon

Az előzmények

A kutatások a nemzetközi STEP (Project on European Theatre Systems) programhoz kapcsolódnak, amely 2005 óta fogja össze számos ország és egyetem a színház és a társadalom kapcsolatára irányuló vizsgálódását. A kutatócsoport korábban, 2010–2013 között, a City Project című kutatás során kísérletet tett több európai ország színházi rendszereinek feltérképezésére és a nézői tapasztalatok részletes feltárására, illetve a rendszerek és tapasztalatok közti összefüggések kirajzolására. Ebben az alábbi országok és intézmények vettek részt: Hollandia (Groningeni Egyetem), Írország (Trinity College Dublin), Dánia (Aarhusi Egyetem), Szlovénia (AGFRT Ljubljana), Svájc (Berni Egyetem), Észtország (Tartui Egyetem) és Magyarország (Debreceni Egyetem, OSZMI). A felsorolt hét ország eredményei egy angol nyelvű kötetben (Global Changes – Local Stages, szerk. Hans van Maanen, Andreas Kotte, Anneli Saro, Rodopi Kiadó, Amsterdam – New York, 2009).

Az esemény egyik moderátora Szabó Attila volt, az OSZMI igazgatóhelyettese, a KRE adjunktusa, aki előadóként is felszólalt. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Ennek a kutatásnak a módszertanát egy kérdőív adta, amely az adott városok lakosságát kérdezte a színházba járási szokásaikról és gyakoriságáról, valamint az itt szerzett élményekről. A kutatók tehát azt szerették volna megtudni, milyen a vizsgált közönség reakciója a színházak által közvetített művészeti értékekre, mi érinti meg őket személyesen, s ilyen módon hogyan definiálható a színház társadalmi funkciója és annak változása. Érdekes módon a különböző országok nézői a kérdőívben szereplő előadások közül általában ugyanazokat találták társadalmilag és személyesen relevánsnak. Ugyanakkor az is kiderült, hogy sokak számára a színház társasági eseményt jelent, és emiatt kevésbé nyitottak az előadások által felvetett társadalmi kérdésekre. A korábban végzett vizsgálódások nyomán a kutatók újabb, a színház-szociológiához kapcsolódó témákat mutattak be. Az elmúlt évek kérdőíves vizsgálatai mellett helyet kapott a nézői recepció vizsgálata, valamint a Covid alatti lezárások hatásának elemzése is.