Sokszínűség jellemzi az SZFE doktori képzését

Kiemelkedően fontosnak tartjuk azt is, hogy az elméleti és a gyakorlati alkotói gondolkodást igénylő ismeretek elsajátítása mellett a kortárs kultúra szempontjából elengedhetetlen szakterületek is helyet kapjanak a képzésben. A képzés négy éve alatt az alkotói, kutatói munkát témavezető segíti, emellett a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra és alkotói, illetve kutatói műhelymunkára is. A doktoranduszok a képzés során oktatásmódszertani tudásra is szert tesznek, ezáltal is biztosítva egyetemünk oktatói utánpótlását.