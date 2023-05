Vidnyánszky Attila: Azt az ígéretet tettem, hogy nem lesz orosz társulat a színházi olimpián, mint ahogy nincs is

Közleményükben azt is hangsúlyozzák, hogy nagyon sok nyugati turnéjuk lesz, amihez én csak annyit tennék hozzá, hogy mi akkor is hívtuk őket, amikor még nem volt háború. Nekünk akkor is érdekesek voltak, és barátként tudtunk együttműködni, még Beregszászba is meghívtam őket, azzal a tudattal, hogy viszontmeghívásra soha nem számítok, mert Ukrajnában az elképzelhetetlen, hogy egy nemzetiségi színház az ottani Nemzeti Színházban bemutatkozzon.