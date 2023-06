Az Emmy- és Grammy-díjas 50 Cent, azaz Curtis Jackson májusban jelentette be The Final Lap Tour elnevezésű vadonatúj világ körüli turnéját, amellyel egyben a több rekordot is megdöntő Get Rich or Die Tryin’ albuma megjelenésének 20. évfordulóját is ünnepli – közölte a koncertet szervező Live Nation. Mint írják, a turné koncertjeire már közel 700 000 jegy kelt el, így rajongói nyomásra a rapper most újabb időpontokat jelentett be az európai körúthoz, többek között egy norvég és egy magyar, valamint egy második birminghami koncertet is az Egyesült Királyságban.

50 Cent Fotó: Live Nation

A Final Lap Tour koncertjei során 50 Cent tucatnyi rajongói kedvencet és listavezető slágert ad majd elő, valamint olyan számokat is, amelyeket évtizedek óta nem játszott már élőben.

Ráadásul a turnén régi barátja, Busta Rhymes kezdi majd a koncerteket az összes amerikai és európai helyszínen. A turné július 21-én indul Salt Lake Cityben, az amerikai szakasz szeptemberben Torontóban ér véget, hogy néhány nappal később már Európában folytatódjon is. Az év egyik legjobban várt turnéja október 18-án lesz látható a budapesti Papp László-arénában.

A kora egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb zenei előadójaként is ismert 50 Cent minden addigi rekordot megdöntő bemutatkozó lemezével, a Get Rich or Die Tryin’-nal vált világhírűvé. Azóta több mint 30 millió albumot adott el világszerte és elnyerte a legrangosabb díjakat. 50 Cent ismertségét kamatoztatva jelentős sikereket ért el vállalkozóként, színészként, rendezőként és producerként is. A Get Rich or Die Tryin’-tól indulva, amely minden idők egyik leggyorsabban fogyó albuma, a hip-hop egyik legnagyobb üzletkötéséig a Vitaminwater eladásával, Curtis Jackson folyamatosan dönti a rekordokat. Jelenleg ő tartja a legmagasabbra értékelt sorozatpremier rekordját a Starzon a Power Book II: Ghosttal.

50 Cent mostanra már sikeres televíziós és filmes karriert futott be producereként és színészként is. 2005-ben megalapította a G-Unit Film & Television, Inc.-t, amely többféle tartalmat gyárt számos csatornának, és tucatnyi műsort adott el már különböző hálózatoknak.

2020 januárjában csillagot kapott a hollywoodi Walk of Fame-en, valamint elnyerte a NAACP-díját legjobb rendezőként a drámasorozat kategóriában. Itthon 50 Centet legközelebb a Feláldozhatók 4-ben láthatjuk, amelynek a premierjét szeptemberre tervezik.

50 Cent eddig kétszer lépett fel Magyarországon, először 2006-ban a Budapest Sportarénában, utoljára pedig 2022-ben.

Az október 18-i budapesti koncert jegyeihez elsőként a regisztrált Live Nation-tagok juthatnak hozzá június 30-án 10 órától. A teljes körű jegyértékesítés ugyanaznap 16 órakor kezdődik a www.livenation.hu oldalon keresztül. A szokásos jegyek mellett limitált számban közvetlenül a színpad elé szóló állójegyek, valamint különböző VIP-csomagok is elérhetők lesznek a belépők között.

Borítókép: 50 Cent a 2022-es, budapesti koncertjén (Fotó: Mohai Balázs/MTI)