A roma felzárkóztató program eredményei fényképeken

A kiállítás címe Horváth Gyula Alsóvadászon született cigány költő kétsoros verse, amely kifejezi azt, hogy jóindulattal, segítőkészséggel, szelíd tettekkel kellene a világot szebbé, élhetőbbé tenni.

A képek tartalma a felzárkózás területén elért eredményekről szól úgy, hogy bemutatja azt a közeget is, ahol az érintettek élnek. A fotós nézőpontja egy ilyen kiállítás kapcsán, hogy tükröt tartson a kép előtt álló néző felé. A képekkel, mint korképekkel vissza lehet tekinteni 50-100 év múlva is a mai állapotokra. Mint ahogy tükröt tartott Erdős Kamill fényképdokumentációja (amelyet rövidesen bemutat a Néprajzi Múzeum) az ötvenes-hatvanas évekből.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság segítő munkája során az elmúlt években 6913 fő vett részt különböző képzéseken, 6652-en sikeres vizsgát is tettek. 453 db lakás épült, illetve újult meg. Ez a befektetés a jövőbe, hiszen igényes környezetbe kerülve maguk is igényesek lesznek az életminőségükre. A költő szavaival: „igényt csak igényességgel lehet teremteni”. A képzések és a megújult lakások sokaknak segítettek, adták meg a változás esélyét. A legértékesebb segítség mégis az, amikor az érintettek maguk is tevékenyen részt vesznek környezetük alakításában.

A képek kívülről mutatják meg a bent lévőket. A fotós szeme mást fog látni, mint aki rajta van a képen és mást lát az is, aki szemlélőként nézi meg a képeket. Arra is esélyt kell adni, hogy beszélni lehessen a képekről, a képek kapcsán a változásokról, a jövőről, ami lehet felzárkózás és lehet helyben topogás is.

Borítókép: A kiállítás meghívója