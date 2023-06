Péntek Orsolya festőművész és íróként is dolgozik. Velence című kiállításán is nagy szerepet kapott képein a fény és a víz, az itáliai város időtlensége. Sorozatok formájában egymáshoz illeszkedő absztrakt képeket láthattunk tőle 2021-es tárlatán, amely a Tarot címet kapta és huszonkét darabból állt össze egy óriási egységgé. Ha valaki egy ilyen című és témájú festménysorozattal várja a kiállításra látogatókat, azzal is bizonyos szintű beavatás a célja: a nagy arkánum huszonkét lapja ugyanis huszonkét út is egyben. A mindig egymással „beszélgető”, egymásra reagáló műalkotások pedig különleges hatással vannak a nézőre, behívják egy másik térbe, belső utakat nyitnak, és akár a meditáció felé is irányíthatnak bennünket, megismételve így a teremtés folyamatát.

A kén, azaz a szimbólumok nyelvén a forma. Fotó: Péntek Orsolya

Péntek Orsolya mostani kiállítása a rejtett, misztikus kapcsolódások rendjéről mesél, a beavatottak természetfilozófiai alapú világszemléletébe, az alkimista bölcsességbe bepillantást engedve, három rendszer elemein keresztül.

Ám az is rendhagyó élményt ad, ha csak végigsétálunk a képek előtt és időt hagyunk arra, hogy a formák és színek mozgása, belső törvényeik összessége hatást gyakoroljanak ránk. Az olajfestmények készítésekor ugyanis Péntek Orsolya többféle technikával is dolgozott, a rétegek, a színárnyalatok egymásra épülését megmutatva, s ezek mind más és más minőséget, érzetet adnak.

Az elemeket bemutató e munkák a Covid-járvány idején születtek, és álltak össze egy sorozattá. Ezután döntött úgy az alkotó, hogy egy, még korábban készült művel kiegészíti az elkészülteket, ez pedig a Káosz, amelyből a kiállítás végére megszületik a Kozmosz, a rendezett mindenség. Az elemrendszerben a tűz, víz, föld, fém, fa és szél, illetve az indiai éter az élet alapjai is, egyben mindannyiunkban jelen lévő és bennünket alakító erők. Ezért a kiállítás képeinek mozgó, kavargó formái, hideg és meleg színegyüttesei, a természet és az ember tükröződései is egyszerre. A képeket nézve eszünkbe juthat Vaszilij Kandinszkij, Rozsda Endre absztrakt műveinek apróbb-nagyobb részletekből egésszé alakuló rendje, de akár Máttis-Teutsch János organikus formáinak világa, Gyarmathy Tihamér festményeinek fény- és színszövetei.

A tárlat Káosz című képe Fotó: Péntek Orsolya

Ahogyan Carl Gustav Jung megjegyzi:

Az elemek összekapcsolása, valamint a férfias és nőies elv végső szintézise művészi teljesítmény, vagyis tudatos fáradozás gyümölcse.

Péntek Orsolya szintézise nemcsak a kultúrák és hagyományrendszerek egymásra hatását, hanem a bennünk működő energiák viszonyait is megmutatja. Ha valaki szeretne találkozni az alkotóval, és egy beszélgetés során a képek között megkeresni, ami a legközelebb áll (vagy rezeg) hozzá, megteheti június 14-én, este 18 órától a tárlat finisszázsán. Itt lehetősége lesz arra is, hogy Péntek Orsolya kézzel készített kártyái közül húzzon egyet, amit akár haza is vihet, emlékképpen.

Borítókép: Péntek Orsolya kiállításának összegző alkotása (Fotó: Péntek Orsolya)