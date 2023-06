Elkezdődött a Múzeumok éjszakája

A Múzeumok éjszakája ünnepélyes megnyitóján Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: az idei rendezvény a „TRendben vagyunk” szlogen köré épül. Olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy melyek az örök trendek, melyek azok, amelyek rövidebb-hosszabb időre tűnnek csak fel, és vajon vannak-e örök trendek. Hozzátette: a résztvevő intézményekben csaknem 380 tematikus programmal várják az érdeklődőket, hogy ezzel is népszerűsítsék az üzenetet, legyen trendi a múzeumba járás. Mint mondta, a Múzeumok éjszakája kiemelt helyszíne az idén Veszprém, Európa kulturális fővárosa, ahol tizenhárom helyszínen több mint ötven programmal várják az érdeklődőket. Vitályos Eszter kiemelte, hogy a tárlatok mellett zenés, táncos és színházi kísérőprogramokkal is készülnek a kiállítóhelyek. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban például hagyományos indiai táncok állnak a középpontban, több helyen – például a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Szépművészeti Múzeumban – dzsesszkoncertekkel várják az érdeklődőket. Több mint 480 gyerekprogram színesíti a múzeumi élményeket, továbbá mintegy 90 gasztroprogram is kiegészíti a kínálatot.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese indította útjára ma kora délután az idei Múzeumok éjszakáját. Fotó: Múzeumok éjszakája

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója az eseményen elmondta: Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából indul el idén az intézményből a Múzeumok éjszakája programsorozata. Mint rámutatott, a Magyar géniusz programnak köszönhetően több mint félszáz vidéki múzeumban újultak meg az állandó és időszaki kiállítások, amelyek a Múzeumok éjszakáján is programokkal készülnek.

Demeter Szilárd kiemelte: a múzeumban a megújult állandó Petőfi-kiállítás mellett Polcz Alaine-, Nemes Nagy Ágnes-, valamint Hajnóczy Péter- és Nádas Péter-kiállítás, továbbá Cseh Tamás-kiállítás is várja a látogatókat, akik a rendhagyó tárlatvezetések mellett zenei és színházi programokon is részt vehetnek.

A PIM szombati programjainak alapötletét az intézmény új Petőfi-tárlata adta, amely az életrajz helyett a Petőfi-szövegekre fókuszál és új értelmezési utakat nyit a bátran kísérletező, határokat feszegető, sokszínű életmű felé. A PIM programjain az irodalom olyan peremvidékeire kalandozhatnak el a látogatók, mint a lektűr, a horror vagy a kalandregény zsánere. Az intézmény pop-up kiállításán láthatók lesznek a gyűjtemény legkülönösebb darabjai, lehetőség nyílik irodalmi bestiárium nyomtatására az eredeti Landerer-nyomdagéppel vagy Petőfi gondolatvilágát mémek formájában újragondolni.

Fellép a Momentán Társulat, valamint Wunderlich József és Vecsei H. Miklós előadása is látható. A PIM udvaron a Jazzbois zenekar játszik, majd a Beck-Szűcs duó Másnap című lemezbemutató koncertjére és a Pulp Fiction Petőfi című előadására várják a közönséget. Petőfi-versek szólalnak meg Dj Metha összeállításában, a kerti moziban pedig a magyar filmgyártás első fantasztikus-bűnügyi filmdrámájával várják a nézőket.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a Múzeumok éjszakája megnyitóján. Fotó: Múzeumok éjszakája

A Múzeumok éjszakáján országszerte kiállításokkal, koncertekkel, interaktív játékokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színházi és tánc produkciókkal, kézműves foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal készülnek, a látogatók ezen az estén együtt ünnepelhetik a kultúrát, felfedezhetik és megcsodálhatják a műalkotásokat és találkozhatnak a régi korok szellemiségével.

A Múzeumok éjszakáján többek között megnyitja kapuit a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ, a SZTAKI, az Országos Levéltár, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, az Állatorvostudományi Egyetem, a hatvani Volán-telep vagy a MÁV Dombóvár-Pécs Központi Forgalomirányító Központja.

A szervezők bíznak abban, hogy a látogatószámok nemcsak megközelítik az elmúlt éveket, hanem meg is döntik azokat:

tavaly közel 330 ezer belépést regisztráltak, idén ennek a számnak a növekedését várják.

A programokról részletes információ a Múzeumok éjszakája weboldalán található, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek az események, valamint mobil alkalmazás is rendelkezésre áll. A szervezők az esete folyamán élő közvetítésekkel jelentkeznek a program közösségi felületein, a Facebook- és Instagram-oldalakon, ahol a legizgalmasabb helyszínekbe engednek betekintést.

A Múzeumok éjszakája nem titkolt szándéka, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba.

A kiemelt tematika különleges kapcsolódási pontot teremt a múzeumok között és egy új perspektívából segít rávilágítani a gyűjteményekre. Idén is izgalmas lehetőségeket kínál a „TRendben vagyunk” tematika, ami olyan kérdésekre keresi majd a választ, hogy melyek az örök trendek, és melyek azok, amik rövidebb-hosszabb időre tűnnek csak fel? Ha valami nagy múltra tekint vissza, lehet-e mégis – vagy épp ezért – trendi? A tematika olyan értelmezésből is segít betekinteni egy-egy szakterület fejlődésébe, hogy megmutatja, milyen eszközök, irányok, felfedezések voltak azok, melyek egyfajta modernizációval „trendbe hozták” a tárlaton bemutatott területet. Számos helyen a kísérőprogramok is kapcsolódnak a tematikához, a résztvevő intézményekben közel 380 tematikus programmal várják az érdeklődőket, ahol kulturális örökségünket bemutató intézmények ezen a napon is igyekeznek minél élményszerűbben, minél látványosabban, a modern technikát segítségül hívva szólni az érdeklődőkhöz, különösképpen a következő nemzedékekhez.

Veszprém, mint Európa kulturális fővárosa és a Múzeumok éjszakájának kiemelt helyszíne számos izgalmas múzeumi és kísérőprogrammal várja az érdeklődőket ma este.

Tizenhárom intézmény több mint ötven programmal készül, egyebek mellett a Laczkó Dezső Múzeum, a Digitális Tudásközpont, a Művészetek Háza Veszprém, valamint a Veszprémi Magyar–Finn Egyesület. Különleges tárlatvezetések, interaktív digitális workshopok, filmvetítés, színdarab, nyomozós kalandjáték, valamint magyar és finn hagyományőrző programok egyaránt várják a látogatókat a királynék városában.

A Neumann 120-emlékév részeként a matematikus munkásságát és életét egyedi, interaktív módon bemutató tárlatok is kiemelt figyelmet kapnak.

Látványos megoldások, modern technikai eszközökkel és interaktív módon mutatnak be egy vagy több tudományterületet, melyben Neumann János jelentőset alkotott.

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. pályázati felhívásának köszönhetően tíz intézmény izgalmas, a tudós sokrétű munkásságához köthető programokkal készül ma este.

A fővárosban idén is egységes karszalaggal látogathatók a Múzeumok éjszakája rendezvényei és kiállításai. A felnőttkarszalag 2500 Ft, a gyermekkarszalag (6–18 éves korig) 1200 Ft, mely nemcsak a csatlakozott intézményekbe való belépésre és a programokon való részvételre jogosít, de ingyenesen használhatók vele a BKK-nak kizárólag ezen az estén üzemeltetett múzeumi buszjáratai is.

Idén Miklósa Erika, a Magyar Szent István-rend birtokosa, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes állt a rendezvénysorozat mellé, és népszerűsíti azt jószolgálati nagykövetként. A művésznő tavasszal számos tárlatvezetésen, több interaktív programon vett részt azért, hogy a Múzeumok éjszakájáig saját élményeiről beszámolhasson és ajánlhassa azokat a vendégeknek. Természetesen ő is beleveti magát ezen az estén is a múzeumi élményekbe, több helyre is ellátogat az este folyamán.