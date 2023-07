A Mandoki Soulmates a Szent István-bazilika előtt lép fel augusztus 18-án + videó

Harmadik alkalommal ad ingyenes koncertet nyár végén Leslie Mandoki és zenekara. A világsztárokból álló Mandoki Soulmates a Szent István-ünnep keretében lép fel Budapesten, a Szent István-bazilika előtt. Az augusztus 18-i, 19 órakor kezdődő koncert különleges lesz, ahol nemcsak az igényes zenét élvezhetjük majd, de ünnepélyes keretek között adják át a jól megérdemelt aranylemezt is.

A Mandoki Soulmates tagjainak összesen 35 Grammy-díjuk van. Fotó: Mandoki Soulmates

Augusztus 18. különleges és egyedi alkalom lesz arra, hogy közösen átéljünk egy lenyűgöző koncertet a magyar zenei kultúra jegyében. Bízunk benne, hogy a koncertünkkel felejthetetlen… mi több, felhőtlen estét kínálhatunk a közönségünknek és mindannyian hosszú ideig őrizhetjük szívünkben és emlékezetükben ezeket a pillanatokat

– mondta Mandoki.

A koncertre a Mandoki Soulmates egyedi zenei produkcióval készül, amely Bartók Béla Magyar képek című művére épül. Ez az alkotás az erdélyi népzene gazdag hagyományait ötvözi a progresszív rock és a jazz elemeivel, olyan zenei értékközösséget teremtve, amely áthidalja a társadalmi és kulturális különbségeket. A Mandoki Soulmates 30 éves jubileumát ünnepli idén, és büszkén állítja és vállalja, hogy igényes zenéjük hídépítő szerepet tölt be szerte a világon.

A mai világban már nem megszokott, hogy egy progresszív rockzenei anyag komoly érdeklődést váltson ki a fiatal generáció körében.

A jubileumi Mandoki Soulmates csapatának azonban sikerült megszólítania a fiatal korosztályt is, és legújabb, Magyar képek című, magyar nyelvű albuma – melyen a nemzetközi sztárok mellett magyar énekesek is közreműködtek – aranylemez lett.

A világhírű zenészek mellett olyan kiválóságok is részt vettek a projektben, mint Ákos, Horváth Charlie, Mező Misi, Molnár Ferenc Caramel, Pápai Joci, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás, valamint egyedüli női előadóként Zséda.

Az album először angol nyelven jelent meg dupla lemezként az Amerikai Egyesült Államokban Utopia For Realists címmel, míg Európában Living In The Gap & Hungarian Pictures néven vált híressé. Az angol változat szintén aranylemez lett. A Bartók Béla inspirálta remekmű azonnal népszerűvé vált a megjelenést követő első héten, és az eladások alapján rögtön a hivatalos Mahasz-toplista élére került. Az album nemcsak minőségi zenéjével, hanem aktuális szövegeivel is magával ragadja a hallgatóságot.

A Mandoki Soulmates tagjai között megtalálhatók az angol progresszív rock és az amerikai fusion jazz ikonjai, akiknek együttesen 35 Grammy-díjuk van.

Borítókép: A Mandoki Soulmates 2022-es budapesti koncertje, a képen: Leslie Mandoki (Fotó: Kleb Attila)