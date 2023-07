Az elektronikus zene talán legfontosabb úttörője Veszprémben zenél

Gyakran szokták elitista módon bírálni az elektronikus zenét azzal, hogy az nem is igazi zene, a DJ-k lényegében semmit nem csinálnak a koncertjeik alatt, csak egymás után nyomogatják a play-gombot. Mindez talán David Guetta vagy más hasonló előadó esetében igaz kritika is lehet, de mint minden műfajnak, ennek is megvannak az úttörő és értékes képviselői. A Kraftwerk kétségkívül ezek közé tartozik, jól érződik a számaikon, hogy a tagok klasszikus zenei képzésben részesültek, sokszor dalszövegek nélkül is úgy képesek hangulatokat, sőt egy egész világot megfesteni, mint a legnagyobb művészek.

A Kraftwerk, az elektronikus zene talán legfontosabb képviselője. Fotó: Anna Kurth

És nem akármilyen világról van szó, egy olyan jövőképről, amelyet az optimistább sci-fi írók álmodtak meg a múlt század közepén, egy olyan utópiát, amelyben az ember, a természet és a technológia egymással békés szimbiózisban él. Ezt a futurisztikus hangulatot pedig a koncertjeiken a végtelenségig fokozzák: a négy zenekartag fura, vibráló, elképzelt űrhajósruhában áll egymás mellett a különös szintetizátoraik előtt, szinte végig mozdulatlanul, miközben a háttérben a nyolcvanas évek fantasztikus filmjeit idéző – sokszor háromdimenziós – képsorok futnak.

Mondhatni pszichedelikus élményt teremtenek kábítószerek nélkül.

Azt, hogy mennyire forradalmi együttesről van szó, mi sem támasztja alá jobban, mint hogy az első lemezüket 1970-ben adták ki, azaz bő egy évtizeddel megelőzték az elektronikus zene berobbanását a popkultúrába.

És hamar megtalálták a közös hangot a magyar rajongókkal, eddig hatszor jártak nálunk, 1981-ben szenzációnak számított, hogy dupla koncertet adtak a Kisstadionban, de több alkalommal játszottak a Sportarénában, illetve felléptek mások mellett a Balaton Soundon is. Ezúttal pedig Veszprém felé veszik az irányt, augusztus 9-én a Gyárkertben adják elő a különleges show-műsorukat, így a balatoni régió ezen a nyári éjszakán az olyan slágereiktől lesz hangos, mint az Autobahn, a Computerwelt, a Das Modell, a Die Roboter, a Taschenrechner vagy a Nummern.