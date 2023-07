Elhalasztják az Emmy-díjátadót

Nem tartják meg szeptemberben az Emmy-gálát – írja a BBC. Az eredetileg szeptember 18-ára tervezett díjátadót a hollywoodi forgatókönyvírók (WGA) és a színészek (SAG-AFTRA) céhének sztrájkja miatt kellett elnapolni. A 60 éve nem látott mértékű munkabeszüntetés okai között a mesterséges intelligencia által használható tartalom és a streaming korábban igazságosabb profitelosztás kérdései is szerepelnek. A sztrájk miatt a szervezetek tagjai nem vehetik fel a munkát, így nem jelenhetnek meg az Emmy-gálán sem, ráadásul a sztrájkoló írókat gyakran alkalmazzák a gála házigazdái és műsorvezetői által elmondott szövegek megírására is, így a rendezvényt szinte lehetetlen megvalósítani.

Sztrájkoló forgatókönyvírók Hollywoodban. Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Mint írják, az idei ceremónia új időpontját a szervezők addig nem kívánják közölni, amíg megállapodásra nem jutnak a tévétársaságokkal, a Variety szerint legkorábban augusztus elején jelenhetik be.

A Variety ugyanakkor úgy tudja, a Fox 2024 januárjára tolná az időpontot, míg a televíziós akadémia csak idén novemberig halasztaná az eseményt. Ám a sztrájk végét továbbra sem látni, a BBC szerint akár év végéig is eltarthat, így a novemberi halasztás sem tűnik biztonságos megoldásnak.

„Az ágazat többi résztvevőjéhez hasonlóan mi is reméljük, hogy a jelenlegi céhtárgyalásokon idejében születik minden fél számára méltányos megoldás” – írta múlt heti közleményében az akadémia, hozzátéve, hogy minden új információt megosztanak a nyilvánossággal.

Az Emmy-gálát utoljára húsz éve halasztották el: 2001-ben a szeptember 11-i terrortámadások miatt. Abban az évben a gálát végül visszafogottabb formában, egy kisebb helyszínen tartották meg novemberben.

Az Emmy a legrangosabb televíziós díj Amerikában, az idei jelöltek között olyan, Magyarországon is népszerű sorozatok szerepelnek, mint a The Last of Us vagy A fehér lótusz. A Primetime Emmy-díjakról szóló szavazást viszont az eredeti menetrendnek megfelelően rendezik meg augusztus 17. és 28. között. Az ehhez kapcsolódó kampányban azonban a sztrájk miatt már nem vehetnek részt sem a színészek, sem a forgatókönyvírók, ám hogy mikor tudjuk meg az eredményt, nos az továbbra is kérdés.