Behúzott a népzene bűvkörébe. Ha akkor valaki azt mondja, egyszer majd én is Réka lehetek… És hihetetlen, hogy most én is részese leszek ennek a produkciónak augusztus 19-én, dupla előadással az Arénában! Elnyűhetetlen ez a mű, az évtizedek során kulturális örökségünk darabjává vált, az életemnek pedig meghatározó részévé