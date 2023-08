A magyar kultúrát a keresztény értékek képviselete támasztja alá – jelentette ki Tuzson Bence Palicson

Szent István örök emberi értékekre épülő keresztény államot alapított, és ezt az államot egész életében azzal szolgálta, hogy egységet kívánt teremteni nemcsak a magyarok között, de azokkal is, akik itt éltek, és azokkal is, akik országába érkeztek, tudásukkal, tehetségükkel felvirágoztatni azt. Az utak metszéspontján megteremtett állam legfőbb erejének a kereszténység mellett a szellemi felkészültséget és a határozottságot tartotta. Ezen bölcsessége tartja meg őt ma is a legbölcsebb európai uralkodók között