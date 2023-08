A műfordítás kihívásai

Párhuzamos versfordítások

– Hogy engem milyen műfordítói tehetséggel áldott meg a sors, azt másoknak kell eldönteni. Mindenesetre becsvágyból és merészségből jócskán kiutalt – vallotta be Szalki Bernáth Attila. Ezt látszik igazolni, hogy 2018-ban Parallele Versübersetzungen – Párhuzamos versfordítások címmel kétnyelvű füzetet jelentetett meg. Ebben tíz német költő huszonöt versét olvashatjuk eredetiben az adott oldalak bal oldalán, míg ezekkel párhuzamosan, középen a saját megoldásai, jobb oldalon pedig egy-egy klasszikusunk fordításai szerepelnek. – Egy kétnyelvű fordításkötet közzététele már önmagában is igen bátor vállalkozás. Sokszorosan igaz ez esetben, mert itt az értő olvasók nemcsak az eredetivel, hanem klasszikusaink fordításaival is összehasonlíthatják az én megoldásaimat – sorolta a műfordító.

Legújabb munkáját ismertetve kiemelte: a Napvilág Íróklub portálon 2023-ban megpróbált angolból is fordítani, bár saját bevallása szerint teljesen analfabéta e nyelvben, s ebben két gépi fordítóprogram segített neki. – A Parallel Translations of Poems angol–magyar kétnyelvű füzet eleinte csak online formában volt elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amelyben tizenhárom angol költő verséből összesen ötvennégy fordítás olvasható klasszikus költőink és a magam tolmácsolásában. Mindazonáltal szeretném leszögezni, hogy az összevetéskor nem költői-műfordítói életművek mérlegre tételéről, hanem kizárólag csak egy-egy német, illetve angol versfordítás különböző megoldásainak összehasonlításáról van szó – tette hozzá Szalki Bernáth Attila.