Faludy György-esttel zárul a Fiumei úti sírkert nyári programsorozata

Turek Miklós versszínházi előadása előtt nyílik meg Nágel Kornél grafikusművész éjszakai Faludy vers-kép kiállítása, majd Dióssy Klári vezetésével az érdeklődők a jubileumi évet indító Versszínházról és a Faludy-előadásról szóló kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt. – Előadásainkat már 2004 óta láthatják az érdeklődők a színpadon, amelyek közül az első Faludy György életét mutatta be. A repertoár csak később, 2005-től bővült József Attilával, majd Radnóti Miklóssal, Ady Endrével, Petőfivel, Arannyal és Pilinszkyvel. A Faludy-előadást még maga Faludy György is megnézte, ami hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, és többek között New Yorkba és Torontóba is eljutottunk vele. 19 éve az egyik legsikeresebb előadásunk – idézi Turek Miklós színművészt, a Versszínház alapítóját a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) közleménye.

A Nemzeti Örökség Intézete által idén elindított Nyáresték a Fiumeiben alkalmain olyan kortárs művészek produkciói voltak láthatók, akik saját stílusukban dolgozzák fel a magyar kultúrtörténet meghatározó műveit. A rendezvénysorozat Prieger Zsolt és Magyari Bori Pilinszkyt és a Zsoltárok könyvét feldolgozó zenés-irodalmi estjeivel debütált, majd Turek Miklós Radnóti és Ady monodrámái is láthatók voltak a nemzeti emlékhelyen.

Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy folyamatosan teret biztosítsunk kulturális örökségünk megismertetésének, és ennek izgalmas csatornája a kortárs művészet. A Nyáresték a Fiumeiben alkalmain a temető egy olyan kulturális térré válhatott, ahol egyszerre elevenedett meg a múlt, a jelen és a jövő, ez pedig minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást jelentett. A tapasztalatok alapján a Nyárestéket jövőre is mindenképpen folytatjuk

– hangsúlyozta Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója az esemény kapcsán.

A Faludy-előadás és kísérőprogramjai a Fiumei úti sírkertben Faludy György síremléke melletti területen lesz látható szeptember 2-án, szombaton 20 órától. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet.

Borítókép: Faludy György 2005-ben (Fotó: Új Dunántúli Napló/Tóth László)