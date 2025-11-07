Az ezredforduló egyik legnépszerűbb európai rockzenekara ismét Budapesten

Majdnem egy éve csöpögteti az új dalokat a The Rasmus a Weirdo nagylemezről, ami szeptember 12-én végre megjelent. Az 1994 óta működő, és a 2000-es évek elején áttörést elérő finn zenekar máig híres sötét zenei atmoszférájáról, de nem áll távol tőlük a könnyed popstílus vagy éppen a stadionzenekarokra jellemző, átütő gitárhangzás sem.

Több mint harminc év után sem vesztett a Rasmus az erejéből Fotó: Venla Shalin

Egyfajta állandóság felfedezhető a dalok hangulatában és üzenetében, ami különösen azért nagy szó, mert a The Rasmust bő harminc éve alapították az akkor még iskolás korú zenészek, és közülük kettő (Lauri és Eero) mind a mai napig tagja a zenekarnak.

Megnyugtatónak találom, hogy a 11. albumunk, a Weirdo lényegében ugyanazt az üzenetet hordozza, mint az első, 1996-ban megjelent lemezünk. Védjük meg és ünnepeljük azokat, akik különböznek a tömegtől, és büszkén vállalják saját furcsaságukat, különcségüket. Ez volt a filozófiánk a kezdetektől fogva

– mondta el Lauri Ylönen frontember.

Ylönen magát is különcnek tartja:

Ebben a társadalomban mindig úgy éreztem, hogy extrán bizonyítanom kell amiatt, aki vagyok, és amit csinálok. Mindig kívülállónak éreztem magam, aki nem illik a normák szabta keretek közé. Hívtak már furcsának, számkivetettnek, torznak. Ez régen dühített – de ma már nem. Mostanra inkább az erőm és magabiztosságom forrásává vált. Minden izgalmas és inspiráló ember, akit ismerek, valamilyen módon különös is egyben. Mi, különcök azonban összefoghatunk, és mások ítélkező hozzáállásából táplálkozhatunk. De tény az, hogy félhetnek tőlünk. Félnek a képességünktől, hogy újat teremtsünk és megváltoztassuk a jövőt.

A megjelenés napjára időzítve futott be a címadó dal klipje is, amelyben a The Funeral Portrait énekese, Lee Jennings is közreműködik:

A lemez legtöbb dalát Lauri és Desmond Child (Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper) rakta össze Görögországban, majd Marti Fredriksen stúdiójában véglegesítették a többiekkel közösen, az Egyesült Államokban. Júliusban a zenekar Ukrajnában is fellépett: az Atlas Fesztivál egyetlen külföldi előadójaként több mint 110 000 ember előtt játszhattak, különleges biztonsági intézkedések közepette. Észak-Amerikát is bejárták, és most ősszel Európa következett: Budapesten november 15-én lépnek fel, a Barba Negra Red Stage-en.