A férfi, aki madárnak képzeli magát, és a legdögösebb metálénekesnő – öt izgalmas klubkoncert az ősz folyamán

A rock és metál rajongói igazán nem panaszkodhatnak az őszi felhozatalra, a Papp László Sportarénában és az MVM Dome-ban olyan előadók váltják egymást, mint a Disturbed, a Megadeth, a Three Days Grace, a Parkway Drive vagy a Rammstein énekese, Till Lindemann. Összeállításomban azonban a kisebb klubokra fókuszáltam, amelyeket szintén A kategóriás együttesek töltenek meg: érkezik a finn The Rasmus, a nemrég az Iron Maiden előtt bizonyító Halestorm, és nem egy koncert esetében az előzenekar még izgalmasabb is, mint a főprodukció.

A The Rasmus a 2000-es évek elején még a Sziget főfellépője volt, de manapság is magabiztosan töltenek meg klubokat. Forrás: Facebook

We Came As Romans – október 8., Dürer Kert

A We Came As Romans a 2010-es években a metalcore egyik nagy reménysége volt, azt gondoltam, hogy akár a Bring Me The Horizon magasságába is emelkedhetnek, olyan remekül működött a dühösen ordibáló Dave Stephens és a már-már angyali hangú Kyle Pavone kontrasztja. Aztán szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt utóbbi meghalt drogtúladagolásban, mindössze 28 évesen, a banda pedig úgy döntött, nem pótolja az énekest, így azonban egy időre elvesztették azt a karakteres hangzásukat, ami jellemezte őket, és szinte érdektelenné váltak számomra. Stephens viszont azóta valószínűleg nem kevés énekórára járt, mert a nemrég megjelent friss albumukon a hörgés mellett a lágyabb részek is tisztán kijönnek a torkán. És érdekes módon a Spotify-lejátszások tekintetében az együttes sikeresebb jelenleg, mint a klasszikus felállásban.

Viszont már csak Kyle emléke előtt is tisztelegve, az új számok helyett álljon itt egy régi klasszikus.

Enter Shikari – október 29., Dürer Kert

Az elektronikus zene sokáig egyáltalán nem volt a kenyerem, még a Prodigy vagy a Pendulum sem fogott meg, pedig az ő rajongóbázisukat nem kevés rocker is gyarapította, az Enter Shikari viszont elkezdte megtörni ezt a távolságtartásomat. Az említett műfaj elemei olyan természetességgel vegyülnek a dalaikban a metalcore-ral, mintha mindig is egy stílusirányzat lett volna, élőben pedig