Készül a Szörnyecskék 3 Steven Spielberg vezetésével

Az 1984-es Szörnyecskékben egy kisfiú háziállatként egy aranyos, szőrös lényt kap, és noha figyelmeztetik, hogy soha ne tegye ki erős fénynek, ne érje víz és éjfél után ne etesse meg, a srác fittyet hány a szabályokra, ennek következtében pedig a cuki kreatúra agresszívvá válik, majd elszaporodik, az ivadékaival pedig káoszba fordítják a várost karácsonykor.

Hazavágták a karácsonyt a Szörnyecskék címszereplői. Forrás: TMDB

Joe Dante klasszikusa szép bevételt termelt, az 1990-es folytatás azonban már elhasalt a kasszáknál, bár kialakult körülötte némi kultusz, ez nem volt elég meggyőző érv ahhoz, hogy újabb rész készüljön. Egészen mostanáig, mert miként a Variety-ben olvasható, David Zaslav, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója és elnöke csütörtökön bejelentette, hogy 2027. november 19-én érkezik a mozikba a harmadik epizód.

A színészgárdáról még semmit sem tudni, azt viszont igen, hogy az első két etapot executive producereként jegyző Steven Spielberg visszatér ebben a minőségben, a rendezői székbe pedig a családi filmek mestere, a Reszkessetek, betörők! és a Harry Potter és a bölcsek köve direktora, Chris Columbus ül. A forgatókönyvet a Szörnyszülöttek című sci-fi thriller szerzőpárosa, Zach Lipovsky és Adam Stein írja.

Miként Jesse Ehrman, a Warner Bros. Pictures fejlesztési és gyártási részlegének elnöke lelkendezett: