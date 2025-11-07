Steven SpielbergChris ColumbusJoe Dantefolytatásvígjáték

Készül a Szörnyecskék 3 Steven Spielberg vezetésével

Már a premierdátumot is nyilvánosságra hozták. Joe Dante klasszikusa generációknak jelentett meghatározó élményt, közel három évtized után pedig hamarosan visszatérnek a Szörnyecskék.

Német Dániel
2025. 11. 07. 14:10
Forrás: TMDB
Az 1984-es Szörnyecskékben egy kisfiú háziállatként egy aranyos, szőrös lényt kap, és noha figyelmeztetik, hogy soha ne tegye ki erős fénynek, ne érje víz és éjfél után ne etesse meg, a srác fittyet hány a szabályokra, ennek következtében pedig a cuki kreatúra agresszívvá válik, majd elszaporodik, az ivadékaival pedig káoszba fordítják a várost karácsonykor.  

Szörnyecskék
Hazavágták a karácsonyt a Szörnyecskék címszereplői. Forrás: TMDB

Joe Dante klasszikusa szép bevételt termelt, az 1990-es folytatás azonban már elhasalt a kasszáknál, bár kialakult körülötte némi kultusz, ez nem volt elég meggyőző érv ahhoz, hogy újabb rész készüljön. Egészen mostanáig, mert miként a Variety-ben olvasható, David Zaslav, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója és elnöke csütörtökön bejelentette, hogy 2027. november 19-én érkezik a mozikba a harmadik epizód.

A színészgárdáról még semmit sem tudni, azt viszont igen, hogy az első két etapot executive producereként jegyző Steven Spielberg visszatér ebben a minőségben, a rendezői székbe pedig a családi filmek mestere, a Reszkessetek, betörők! és a Harry Potter és a bölcsek köve direktora, Chris Columbus ül. A forgatókönyvet a Szörnyszülöttek című sci-fi thriller szerzőpárosa, Zach Lipovsky és Adam Stein írja.

Miként Jesse Ehrman, a Warner Bros. Pictures fejlesztési és gyártási részlegének elnöke lelkendezett:

Kevés olyan film létezik, amely annyira ikonikus és sokak által szeretett, mint a Szörnyecskék. Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy megörvendeztethetjük a régi rajongókat, miközben az új generációt is beavathatjuk ebbe a történetbe. Megtiszteltetés Steven Spielberggel, Chris Columbusszal és a teljes alkotócsapatukkal együtt dolgozni, alig várjuk, hogy a nézők 2027-ben újra átélhessék a Szörnyecskék varázsát, őrületét és szívét a nagyvásznon.

 

 

