Kirobbanó energiák: közel húszezren vettek részt az idei Paloznaki Jazzpikniken

Augusztus első hétvégéjén a jazz és a pop-soul világsztárjai, valamint a hazai jazz legjava vonzották az igényes fesztiválozás híveit ismét a Balaton-felvidéki Paloznakra. Az idei programban olyan sztárok és formációk szerepeltek, mint Nik West, Rick Astley, a Dirty Loops, a Thievery Corporation, az Incognito, vagy a Level 42. A fesztivál varázslatos hangulatú jazzfalujában többek között olyan művészekkel találkozhatott a közönség, mint a Barabás Lőrinc Quartet, a Sena Dagadub, a Random Trip x 7s presents Vibe Changers x Vavra Bence, vagy a Vanavan formáció.

Rick Astley-re ezrek voltak kíváncsiak a jazzpiknik nyitónapján (Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló)

A 11. Paloznaki Jazzpiknik csütörtöki nyitónapja hatalmas sikerrel indult, a többezres közönség – a változékony idő ellenére is – kirobbanó energiával fogadta a „női Lenny Kravitz”-ként is sokat emlegetett Nik Westet. Az extravagáns külsejű énekesnő – aki Prince basszusgitárosa is volt – Rómában adott koncertet, innen érkezett Paloznakra, ahová a családja is elkísérte. A koncerten saját szerzeményei mellett feldolgozások is szerepeltek, a telt házas piknikközönség szíve egyszerre dobbant a show végén felcsendülő Proud Mary című örökzöldre, amelynek végén az énekesnő karjában megjelent másfél éves kisfia is a színpadon.

A nyitóestre tömegeket vonzó brit legenda, Rick Astley idén is „hazatért” a három napra az északi part zenei fővárosává avanzsáló balatoni faluba.

Rick Astley még az emlékezetes, 2019-es paloznaki fellépését is felülmúlta; a piknikezők hatalmas ovációval fogadták az örök sztárt, és kitartó lelkesedéssel, esőtánccal örvendeztek a két fantasztikus vokalista társaságában fellépő legendás énekesnek, a koncert második felében lezúduló eső ellenére.

Az augusztus 4-i, pénteki napon az időjárás-előrejelzés miatt a szervezők korábbra hozták a koncerteket, így a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd triónak, a Dirty Loopsnak még sikerült verőfényes napsütésben, hamisíthatatlan piknikhangulatban bemutatkozni a Jazzpiknik közönségnek. A három svéd fiatal zenész egyedi Lady Gaga-feldolgozásukkal robbant be a zenei világba, amellyel váratlan sikersorozatot indítottak, videójuk hatalmas nézettségi számokat hozott világszerte a zenei piacon – olyan legendák nyilatkoztak róluk elismerően, mint Stevie Wonder, vagy Quincy Jones. A töretlen sikereket halmozó formáció hatalmas meglepetés volt a hazai közönségnek, euforikus légkört teremtettek a piknik pénteki délutánján.

Az este az elektronikus zene úttörője, a Thievery Corporation koncertjével folytatódott, akik felejthetetlen showt nyújtottak, talán az idei Jazzpiknik legnagyobb koncertélményét. A Rob Garza – Eric Hilton duó zenéjében a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika műfajai egyedi módon ötvöződtek. A koncert vibráló energiái keveredtek a négy őselemmel, mivel ezen az estén egészen különleges jelenség tanúi lehettek azok, akik tiszteletüket tették a jazzpikniken: az egész országban hatalmas károkat okozó szupercella talán egyedül a fesztivál helyszínét kerülte el; az óvó balatoni domboldal és a különleges mikroklíma nem várt módon gondoskodott az esőben, szélben, jóban és rosszban kitartó jazzrajongókról. Augusztus 4-én és 5-én is a teljes program meg tudott valósulni.

Az Incognito koncertje (Fotó: Kallus György)

A szombati záróesten az acid jazz legfontosabb zenekara, az Incognito koncertjével kezdődött a nagyszínpad programja. A hazai közönség már a piknikhez köti ezt a zenekart, akik mind a korábbi jazzpiknik, mind a saját szervezésben megvalósuló Jazzy & Jazzpiknik koncertsorozatban több ízben is szerepeltek. A kifinomult hangzásokat felvonultató zenekar a ’90-es évek óta diktálja az ütemet, hatalmas rajongótábora van Európa-szerte. Az időről időre újjáalakuló együttesben fennállása alatt közel 150 muzsikus zenélt, de kulcsfigurája továbbra is Bluey, akinek köszönhetően az Incognito nem veszített régi fényéből; a koncert végén a piknikező közönség együtt énekelte a One love című dalt.

Az idei piknik sokak által várt fellépője a ’80-as évek ünnepelt jazz-funk fúziós bandája, a Level 42 volt. A 2020-ra meghirdetett európai turnéjuk egyik állomásaként szerepelt a 9. Paloznaki Jazzpiknik, a koncertet és a turné tervezett állomásainak nagy részét azonban a járvány szülte bizonytalanságokra és a szigorú ki- és beutazási korlátozásokra hivatkozva lemondta a zenekar. Augusztus 5-én ezt a koncertet pótolta a legendás örökzöld csapat, akik megküzdöttek azért, hogy Paloznakon zenélhessenek: az Európa-szerte tomboló viharban repültek ide, a szélsőséges időjárás miatt Bécsben leszállították a járatukat. A kihívásokkal teli utazás végén révbe értek, és Paloznakon értő fülekre találtak a közönség soraiban. Megható együttállás volt ez a koncert: Mark King, a csillagfényes paloznaki éjszaka, amit ezúttal elkerült az eső, és a hálás közönség méltó zárása volt a háromnapos fesztiválnak.

A fesztivál életében kiemelt hangsúlyt kap a hulladékmenedzsment, amely által évről évre visszatérhet a mesés helyszínre – a zöldítésben idén is a Zöldövezet Társulás volt a Jazzpiknik partnere. A fesztiválon a környezettudatos intézkedéseknek köszönhetően tíz köbméterrel kevesebb hulladék termelődött.

A szervezők 2024. augusztus 1–3. közöttre hirdették a következő, 12. Paloznaki Jazzpikniket, a fellépőkről és a jegyekről 2023 telén adnak további részletes tájékoztatást.

Borítókép: Nik West koncertje a jazzpikniken (Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos)