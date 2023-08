Programváltozással folytatódik az idei Jazzpiknik

A térség felett kavargó mediterrán ciklon miatt az időjárás előrejelzések szerint komoly zivatarok várhatók. A szervezők ezért weboldalukon és közösségi oldalaikon jelentették be, hogy előbbre hozták a programban szereplő koncertek kezdési időpontját.

A Random Trip zenekar adott koncertet a Paloznaki Jazz Piknik programsorozat egyik fellépőjeként a településen 2022. augusztus 6-án (Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló)

A nemzetközi sztáregyüttesek közül pénteken a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops lép színpadra. A három svéd fiatal zenész (Jonah Nilsson – ének, billentyű, Henrik Linder – basszusgitár, Aron Mallergardh – dob) 2011-ben robbant be a zenei világba, amikor feltöltötték a YouTube-ra sajátos Lady Gaga feldolgozásukat. A fiatalok ekkor még zenei tanulmányaikat folytatták Stockholmban, a Royal College of Music-ban. Videójuk hatalmas nézettségi számokat hozott világszerte a zenei piacon – olyan legendák nyilatkoztak róluk elismerően, mint Stevie Wonder, vagy Quincy Jones.

A pop-funk-jazz fusion feldolgozásokon alapú sorozatuk kísérletnek indult, de ma már világhírű produkciónak számít, saját albumokat 2014 óta jelentetnek meg.

Az este az elektronikus zene úttörője, a Thievery Corporation washingtoni duó koncertjével folytatódik. Történetük több mint húsz éve indult, zenéjükben a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika műfajai keverednek.

A nemzetközi fellépők mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a Fábián Juli, az Audi Jazz Stage és a Taittinger Pezsgőterasz színpadokon. Korábbi kezdés várható a kisebb színpadok programjaiban is, ezért a szervezők arra kérik a közönséget, hogy figyeljék közösségi oldalaikat, ahol folyamatosan frissülő információkat adnak az eseményekről.

További információk ITT olvashatók.