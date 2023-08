Koltai Lajos is bemutatja meghatározó magyar filmes élményeit az ünnepi hétvégén

Koltai Lajos a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar operatőr, rendező elsőként Maár Gyula Prés című művét emelte ki, amit tulajdonképp egy Törőcsik Mari monológnak nevezett, majd a világhírű színésznő kapcsán a rendező felidézte, hogy a Déryné, hol van? című alkotás miatt kezdték el munkásságát mézbarna félhomályként emlegetni, ugyanis ebben operatőrként dolgozott együtt Maárral és Törőcsikkel. – Az életem egyik kiugró pontja volt a Déryné. Mari egyszer megkapta Cannes-ban a színészi alakítás nagydíját, ami egy csoda dolog, és nem sok emberrel történik meg. Mondhatom, hogy minden amerikai színésznek, színésznőnek ez a vágya, hogy legyen egy ilyen elismerése. De Marinak odaítélték ezért a csodáért, ami számomra is egy kiemelkedő, emblematikus élmény – összegezte Koltai.

Vecsei H. Miklós színész a Svenkben elmesélte, hogy rá akkora hatással volt Az ötödik pecsét, hogy a mű színpadra állításán munkálkodik épp. – Ha az embernek művészként megadatik az, hogy mesterekkel dolgozzon vagy tanítsák, akkor magának sem kíván mást, mint hogy minél tovább maradhasson ennek a dolognak a bűvkörében, de persze csak akkor, ha ez a dolog igazi – fogalmazott a saját verseskötetekkel is jegyző Vecsei.

Latinovits Zoltán munkásságának vonalán maradt Berettyán Nándor színművész is, aki kiemelte, hogy ő a mozgóképes alkotásokhoz először a színészi játékon keresztül tudott kapcsolódni. Lóth Balázs, a Most vagy soha! film rendezője a Mephistót jelölte meg kedvenc alapművének. – Valahányszor látom a tévében, nem tudok egyszerűen fölállni. Az előbb összefutottunk itt a bejáratnál Koltai Lajossal. A tanár úrral való találkozás mindig megdobogtatja a szívem. A napfény ízét is mondhatnám, ami jóval későbbi mű tőle, ám számomra az is egy fantasztikus dolog tőle.

A Svenk adását 22.50-kor láthatják a Hír TV műsorán.

Borítókép: Kurucz Árpád