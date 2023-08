Sodró lendületű Budapest Jazz Orchestra-koncert a Bőköz fesztiválon

A réten kialakított nézőtér nem sokáig árválkodott, a közönség már jóval a koncert kezdete előtt gyülekezni kezdett a helyszínen, és szinte percre pontosan a meghirdetett időpontban meg is szólalt az idén 25 éves együttes hangja a csillagfényes nyári éjszakában. A klasszikus, 17 tagú bigbandfelállást (öt szaxofon, négy trombita, négy harsona, egy zongora, egy gitár, egy bőgő és egy dob) követő zenekar Gordon Goodwin Samba Del Gringo című szerzeményével már a koncert kezdetén megalapozta az est sodró lendületű, magával ragadó energiáit, amelyeket egészen az utolsó pillanatig képesek voltak táplálni, életben tartani.

A világszerte elismert tehetségű zenészekből álló, Kollmann Gábor által vezetett Budapest Jazz Orchestrához szokás szerint ezen az estén is hasonló kvalitású énekesek csatlakoztak. Elsőként Koós Réka kápráztatta el a közönséget, a csillagokat is leénekelve egeket repesztő hangjával. Csodálatra méltóan pontos, egyben páratlan energiákat mozgósító, lendületes előadásában egyebek mellett a John Kander és Fred Ebb által írt, Frank Sinatra előadásában népszerűvé vált New York, New York című dal, illetve a Simply The Best és a Proud Mary című, Tina Turner előadásában halhatatlanná vált örökzöld slágerek feldolgozásai csendültek fel, elfeledtetve a közönséggel minden bút és fáradtságot.

Második szólistaként a Soproni Petőfi Színház fiatal művésze, Papp Attila csatlakozott az együtteshez. Mint azt Kollmann Gábor zenekarvezető elárulta, az énekessel még nagyon friss, azonban annál gyümölcsözőbbnek ígérkező a kapcsolatuk. A bársonyos hangszínt és az elismerésre méltóan pontos, Sinatra eleganciáját megidéző éneklést hallva a közönség tagjaiban sem maradhattak ezzel kapcsolatban kétségek. Közös előadásukban egyebek közt az Aki autón járni óhajt című lemezen szereplő, Van egy kislány, Anikó című dal, valamint a Michael Bublé előadásában is gyakran hallható népszerű sláger, a Feeling Good című szám is elhangzott.

Végül, de cseppet sem utolsósorban szólistaként Náray Erika színművész, az ugyancsak káprázatos hangú és energiájú jazzénekesnő csatlakozott az együtteshez, amelyhez elmondása szerint régi-régi kapcsolat fűzi. A jazzműfaj nemzetközi színvonalon is kiemelkedő hazai képviselőiből álló zenekarral rendszeresen tartanak közös, az iskolai tananyagot kiegészítő zenepedagógiai foglalkozásokat, rendhagyó tanórákat a fiatal generációk számára. A népszerű művésznő – aki a konferálás során néhány személyes emlékét is felidézte – ezen az estén egyebek között Aretha Franklin Natural Woman című számát és a Sweet Charity című, 1969-ben bemutatott amerikai zenés vígjátékból ismert Big Spender című dalt adta elő.

Az est záróakkordjaként minden addigi előadó színpadra lépett, hogy közösen koronázzák meg a jelenlévők számára felejthetetlen élményt nyújtó estét. A Szólj rám, ha hangosan énekelek című dalt az énekesek a közönségből alakult alkalmi kórussal kiegészülve adták elő, és ezúttal senkit nem dorgáltak meg, ha szabadjára eresztette a hangját.

Borítókép: Különleges erőt hozott a színpadra Náray Erika (Fotó: Wölfinger Béla)