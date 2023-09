A Two Steps From Hell először Magyarországon

– Tudnál mesélni egy kicsit a Two Steps From Hell történetéről, küldetéséről, hogy mely projektekben vettetek részt, és mi az, ami kiemel titeket a szakmában?

– A kezdetekkor filmelőzetesekhez írtunk zenét, most pedig már egy hatalmas közönség előtt játszunk itt Európában. Nehéz lenne megmondani, hogy valaha is volt-e egy meghatározott küldetésünk. Én kreatív ember vagyok, egyszerűen csak meg kellett találnom a módot, hogy kifejezhessem magam a zenén keresztül, és most itt tartunk.

A Two Steps From Hell nagyzenekari kísérettel mutatkozik be Budapesten (Fotó: Dita Vollmond)

– Mi vonzott téged a zeneiparhoz, különösen a zeneszerzés terén?

– Imádom, ahogy a képek és a zene együtt tökéletes, organikus szimbiózist alkotnak. Könnyedén és tökéletesen egészítik ki egymást. A zene önmagában is képes kiváltani képeket, ezért néha szeretem csak becsukni a szemem és hallgatni. A képek maguktól megjelennek.

– Mi is az a filmelőzetes zene? És miért alkalmazzák a stúdiók?

– Gyakran előfordul, hogy a reklámozott film zenéjét még nem vették fel, amikor az előzetes készül, ezért szükségük van valamilyen zenére hozzá. Eleinte ez volt a mi fő tevékenységünk a Two Steps From Hell-nél. Azonban az évek során ez a fókusz megváltozott, és már nem foglalkozunk annyira ezzel.

– A szeptember 27-i koncert lesz az első látogatásod Magyarországon?

– Nem, már többször jártam Magyarországon, és vannak barátaim is ott. Budapest kivételesen gyönyörű város, és már sok szép hangszerre találtam ott a gyűjteményemhez. Még sosem játszottam a városban, de most végre lehetőségem nyílik, és nagyon izgatott vagyok, hogy találkozzak a magyar közönséggel.

Borítókép: Thomas Bergersen, a Two Steps From Hell egyik frontembere (Fotó: Dita Vollmond)