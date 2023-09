Dögös lett a Rolling Stones Angry című videóklipje Sydney Sweeneyvel

Hollywood ügyeletes jó csaja az Angry című számhoz felvett klipben egy piros kabrió hátsó ülésén, egy dögös Versace bőrruhában élvezi az életet Los Angelesben, miközben a Stones tagjai a Sunset Boulevard óriásplakátjairól énekelnek neki. Már júliusban óriási érdeklődést keltett az amerikai nagyváros utcáin a forgatás, de akkor sokan úgy vélték, hogy a színésznő talán zenei karrierbe kezd. A most közzétett zenei videó hangulatban hozza a megszokott Rolling Stones vibe-ot, elég csak a Ride 'Em On Down videóklipjére gondolni, amiben Kristen Stewart lejt csábító táncot egy benzinkúton.

A 25 esztendős színésznő egy sajtótájékoztatón elmondta, megdöbbent, amikor megkapta a felkérést, hogy szerepeljen a videóban. – Ez a valaha volt legnagyobb dolog.

Nem tudtam, hogy ez lesz az első kislemez, szeretem a dalt, és azonnal megragadt a fejemben.

Az Angry az ikonikus zenekar hamarosan megjelenő, Hackney Diamonds című albumának első kislemeze. Azonban Sweeney nem az egyetlen nagy sztár, aki felbukkan a visszatérés körül, ugyanis Paul McCartneyn, Stevie Wonderen kívül, Lady Gaga is csatlakozik a rockerekhez az október 20-án megjelenő Sweet Sound Of Heaven című dalban.

A részletekről Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood szerda délután számolt be Jimmy Fallon amerikai humoristának. A YouTube-on élőben közvetített beszélgetés helyszíne stílszerűen az új albumnak nevet adó londoni kerületben lévő Hackney Empire Theater volt. Mint Ronnie Wood elmondta, 2022 karácsonyán vonultak stúdióba, és összesen 23 dalt vettek fel, amelyből 12 került fel végül az új albumra, ez október 20-án debütál majd. A doboknál a 2021-ben elhunyt Charlie Watts helyett Steve Jordant hallhatjuk, akit még maga Watts választott ki. Két dal azonban kivétel, azokat ugyanis még 2019-ben vették fel, Wattsszal, sőt, az egyikben még a korábbi basszusgitáros Bill Wymann is közreműködik.

Borítókép: Sydney Sweeney dögös Versace bőrruhában (Fotó: Marcus Haney)