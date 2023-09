Zseniális húzás: újsághirdetésnek álcázva jelentette be új albumát a The Rolling Stones + videó

Új albummal jelentkezik a The Rolling Stones, Hackney Diamonds címmel – számolt be róla a BBC. A zenekar legutóbb 2005-ben adott ki olyan albumot, amelyen saját szerzemények szerepeltek, 2016-os Blue & Lonesome című lemezükön bluesdalokat dolgoztak fel.

A The Rolling Stones az alul látható kis piros hirdetésben, a Hackney Gazette nevű lapban jelentette be az új albumot. Fotó: Hackney Gazette

A bejelentést különleges kampány előzte meg: a zenekar egy szerény hirdetést jelentetett meg a névadó londoni kerületben, Hackney-ben terjesztett újság, a Hackney Gazette hasábjain.

A szöveg látszólag egy üvegezést végző cég új üzlethelyiségének megnyitását hirdeti (számos Rolling Stones-utalással) ám az ott megadott weboldalt felkeresve már egyértelművé válik, miről is van szó.

Az új lemezen a hírek szerint több sztár is közreműködik majd, köztük Paul McCartney, Stevie Wonder és Lady Gaga is. A részleteket Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood szerda délután mondják el Jimmy Fallonnek.

Borítókép: Mick Jagger, a The Rolling Stones frontembere (Fotó: AFP/Bertrand Guay)

A bejelentést a Rolling Stones YouTube-csatornáját lehet majd követni: