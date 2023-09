Ki nyerte idén az Arany Oroszlánt?

Volpi Kupával szokták jutalmazni a színészeket a velencei filmfesztiválon. Ezt az elismerést idén Cailee Spaeny amerikai színésznő kapta a Priscilla című filmbeli teljesítményéért, Elvis Presley feleségének megformálásáért Sofia Coppola filmjében, valamint Peter Sarsgaard amerikai színész a Memory című filmben való meggyőző karakteralkotásért. A fiatalokat, pályakezdőket a Marcello Mastroianni-díjjal ösztönzik: ezt idén Seydou Sarr szenegáli színész kapta az Io Capitano (Me Captain) című filmben nyújtott alakításáért. Ugyanezen az elven az elsőfilmes rendezők is külön kategóriát képeznek, hiszen nehezen lehet összemérni az évtizedes tapasztalatokat a friss szárnypróbálgatásokkal akkor is, ha azok történetesen lenyűgözően jók. A legjobb elsőfilmesnek járó Luigi De Laurentis-díjjal Lee Hong-Chi tajvani rendezőt jutalmazták.

Lee Hong-Chi tajvani rendező az idei elsőfilmes díjazott (Fotó: Ettore Ferrari/MTI)

Agnieszka Holland és Katarzyna Warzecha lengyel filmrendezőket a zsűri különdíjával jutalmazták. Pablo Larrain chilei filmrendező a legjobb forgatókönyvért járó díjat kapta.

A Horizontok nevű szekció az esztétikájukban és kifejezésmódjukban a legújabb trendeket képviselő filmek gyűjtőhelye.

Ebben a kategóriában Mika Gustafson svéd rendező lett a legjobb rendező, Micaela Ramazzotti olasz színésznő pedig a Felicita című filmben nyújtott alakításáért odaítélt közönségdíját vihette haza. Ahogyan arról már hírt adtunk, ebben a kategóriában magyar siker is született, ugyanis Reisz Gábor rendező vehette át a legjobb filmnek járó díjat Magyarázat mindenre című filmjéért.

Cailee Spaeny a legjobb színésznek járó Volpi Kupával (Fotó: Ettore Ferrari/MTI)

De ki kapta az Arany Oroszlánt?

A zsűri nagydíját a japán filmrendező, Hamagucsi Rjuszuke kapta Evil Does Not Exist című filmjéért.

A legjobb rendezőnek járó Ezüst Oroszlán-díjat vehette át Matteo Garrone olasz rendező az Io Capitano (Me Captain) című filmjéért, amely két olyan szenegáli fiatalember történetét meséli el, aki Olaszországba próbál menekülni.

Az Arany Oroszlánt pedig Jorgosz Lantimosz görög filmrendező Poor Things című filmje nyerte el.

A Poor Things Frankenstein történetének kísérleti feldolgozása az amerikai Emma Stone-nal a főszerepben, illetve Willem Dafoe-val és Mark Ruffalóval a további szerepekben. A groteszk mesében Stone egy várandós nőt alakít, akit öngyilkossága után egy tudós újra életre kelt. Lantimosz korábbi nagy sikerű filmjei közé tartozik a Kedvenc, a Homár és az Egy szent szarvas meggyilkolása.