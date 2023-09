Kormányellenesnek lenni trendi, de nem kötelező

A szocializmus időszakában a tilt-tűr-támogat hármas valamelyikébe soroltak – korántsem objektív módon – szerzőket, előadókat, függetlenül azok művészi teljesítményétől, népszerűségétől. Akkor elsősorban politikai hozzáállásuk határozta meg előbbre jutásuk szintjét. Egy normálisan működő társadalomban ez nem így működik. Ha egy művész, egy alkotó-előadó csoport olyan produktumot állít elő, ami a legfőbb ítész, a közönség szerint értékes, népszerű, akkor a regnáló hatalom/kormány/stb. megengedheti magának – sőt el is várható tőle –, hogy támogassa működésüket, hisz az adóforintok a társadalom minden rétegétől érkeznek, olyanoktól is, akik egyszer sem szavaztak együtt a kétharmaddal.

Fekete Giorgio énekes a Campus fesztivál 2. napján a Carson Coma koncerten, 2022. július 22-én Debrecenben. Fotó: Kiss Annamarie/Hajdú-bihari Napló



Pontosan ez történt a Carson Coma együttes esetében is, akik ugyan vállaltan társadalom-, illetve kormánykritikát is megfogalmaznak dalszövegeikben – még ha azt állítják is, hogy nyíltan nem politizálnak, de népszerűségük mégis olyan nagy, hogy a szakemberek szerint megérdemlik a támogatást (a 16. BME Egyetemi Napok szervezőinek kutatása szerint a 18 és 25 év közötti magyar fiatalok kedvenc együttesei sorrendben a Carson Coma, a Bagossy Brothers Company, a Follow The Flow, a Halott Pénz, a BSW, illetve ByeAlex és a slepp volt).

Ennek megfelelően a Carson Coma az elmúlt években tízmillió forintnyi állami támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alapból.

A Petőfi Kulturális Ügynökség Hajógyár nevű médiacége például egy teljes koncertfilmet készített a zenekarnak, ami bizony egy fiatal együttes esetében akkora népszerűségi löket, melyről az átkosban is csak kevesen álmodozhattak az akkor támogatott sztárok közül.

A zenekar neve aztán akkor került ismét a magyar sajtó politikai rovataiba, amikor a brüsszeli Liszt Ferenc Intézet váratlanul lemondta egy korábbi meghívásukat. Nyilván ők is a népszerűségi lista alapján választották ki, hogy ki képviselje hazánkat egy ottani eseményen. Azonban egy dolog a népszerűség (a 18-26 éves magyar fiatalok körében), és egészen más dolog az egész ország képviselete – még ha csak könnyűzenei területen is. Azt gondoljuk, hogy a négyszer kétharmadról ilyenkor sem szabad megfeledkezni.

A Carsum Coma márpedig – nem alábecsülve koruknak megfelelő művészi teljesítményüket – finoman szólva sem Magyarország, a választópolgárok többségének véleményét képviseli, amikor például együtt lép színpadra a Böiler nevű antifaegyüttes frontemberével, Riger Jánossal, aki többek közt rendőrök meggyilkolására uszít.

Nem mindegy tehát, hogy mit mutatunk meg magunkból külföldön. Brüsszelben ez hatványozottan fontos, hisz ér onnan bennünket épp elég nemtelen politikai támadás olyan dolgokért – például család- és migrációs politika, békepártiság –, amelyek miatt nagyon sokan becsülnek bennünket más országokban, s amik miatt Magyarország kétharmada már negyedszer szavazott a jelenlegi kormányra.